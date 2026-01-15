ViX, el único lugar para ver los 104 juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, anuncia que pone a disposición de sus suscriptores Premium el paquete “Pase Mundial 2026ˮ, para ver TODOS los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por $499 pesos (costo con IVA incluido).

Adicionalmente, como promoción, quienes pagan su suscripción de ViX Premium mensual, o aquellas personas que deseen convertirse en nuevos clientes, durante el mes de enero de 2026 podrán pagar su suscripción anual -incluido el paquete Pase Mundial 2026- por un costo especial de mil 499.00 (IVA incluido).

El único lugar para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026, íntegramente, es ViX, y a partir de hoy el “Pase Mundial 2026ˮ se encuentra disponible en www.todoelmundialporvix.com.

Lee también Los 27 seleccionados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y a Bolivia