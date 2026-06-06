Después de 33 años de operación, la Casa Museo Ramón López Velarde dejó de funcionar para convertirse en la Casa de las Palabras y el primer cabaret público, bajo la administración de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La noticia no fue bien recibida por la comunidad literaria de México.

“Un oprobio mayor a la poesía mexicana”, escribió Ernesto Lumbreras en su cuenta de Facebook. El escritor señaló que el cambio a un cabaret es “interés personalísimo de la Secretaría de Cultura de la Capital” y calificó la decisión como “una ocurrencia más desde el autoritarismo”.

La escritora Myriam Moscona declaró sobre el tema “la cultura enflaquecida y ponchada” y reconoce, como miembro del primer patronato, “algo falló” y que la noticia “me hizo llorar”. También cuestionó sobre cuál será el paradero de un acervo de 70 fotografías de Rogelio Cuéllar que ahí se encontraba.

Lee también La ciudad se convierte en un museo abierto con “Rutas del Muralismo”

Tedi López Mills, también escritora, dijo que el cambio de la casa es “indignante” y Sergio Téllez-Pon exclamó “qué horror!!”.

“Un pésame a toda la comunidad literaria de esta ciudad y de este país que pierde poco a poco sus más queridas tradiciones y hasta su memoria”, dijo Blanca Luz Pulido en Facebook.

Por su parte, Malva Flores calificó la situación de ser “increíble” y “tan 4T”.

Lee también El futbol llega a los escenarios con Teatro UNAM