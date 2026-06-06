La Ciudad de México se convierte en un museo abierto con “Rutas del Muralismo”, una actividad que se llevará a cabo en el marco del Mundial de Futbol 2026.

Secretaría de Cultura e INBAL organizan una serie de tres recorridos por distintos puntos de la ciudad para visitar murales de grandes artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena y Roberto Montenegro.

Las rutas abordarán el origen del movimiento del muralismo, las historias épicas que narran y la obra de David Alfaro Siqueiros. Los tours se harán en español e inglés.

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La primera ruta es Genealogía del muralismo, cuyo punto de encuentro es el Antiguo Colegio de San Ildefonso, desde donde partirá el recorrido a pie hacia el Museo Vivo del Muralismo y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Las sesiones se realizarán el 27 de junio, así como el 16 y 25 de julio, a las 12 h en idioma español; asimismo, el 25 de junio y el 4 de julio, a las 10 h, en idioma inglés.

La segunda es Epopeya del muralismo, que partirá del Museo Mural Diego Rivera (Balderas y Colón, Centro Histórico) y el recorrido continuará a pie por el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Mercado Abelardo L. Rodríguez. En español, se realizará los días 20 de junio y 9 de julio, a las 12 h; mientras que en inglés tendrá lugar los días 18 de junio y 18 de julio, a las 10 h.

Finalmente, Siqueiros total “profundizará en los procesos técnicos de David Alfaro Siqueiros” y abarcará la Sala de Arte Público Siqueiros (3 Picos 29, Polanco) y el Polyforum Cultural Siqueiros; el traslado se hará en auto. Las visitas serán los días 6 de junio, 23 de julio y 30 de julio, a las 12 h en idioma español, así como el 2 y 11 de julio, a las 10 h en idioma inglés.

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Cada recorrido tendrá una duración aproximada de dos horas y un cupo máximo de 20 personas. La edad mínima para participar es de 12 años. El costo será de $230 por recorrido en español y $350 en inglés. Los boletos podrán adquirirse en línea en este enlace https://feverup.com/m/659578 .