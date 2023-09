¿El INBAL ahora no respetará la presunción de inocencia?

La Convocatoria 2024 para programación de teatro para niños, niñas, jóvenes y personas adultas ha empezado a causar molestias en la comunidad teatral. Resulta que, ya avanzado el proceso de registro, se pide una carta en la que se exige al postulante manifestar que ningún integrante del proyecto ha sido objeto de acusaciones de violencia de género, acoso sexual y/o discriminación racial; además se enfatiza mucho en la inclusión y la no discriminación. El problema es que el INBAL, como institución del Estado, actúa como autoridad moral sin respetar la presunción de inocencia y no considera la complejidad ni el análisis que requiere cada caso. Está bien que quiera renovar protocolos, pero no se toma en cuenta la posibilidad de que existan acusaciones anónimas o falsas, por ejemplo. La impresión que esta convocatoria ya le empezó a dejar a algunos creadores es la de una institución que quiere curarse en salud por malas experiencias del pasado, pero que toma un papel que no le corresponde y en el que no cuenta ni con la estructura ni con las facultades para llevarla a cabo con seriedad y justicia.

Impulsan libro y lectura desde nuevas trincheras

A casi cinco años de la actual administración, queda más que claro que el Estado carece de políticas públicas que favorezcan, impulsen y fomenten el libro y la lectura más allá de las instancias estatales que apuestan por ediciones de bajo costo y baja calidad, y que han dejado de irradiar iniciativas de apoyo a proyectos independientes. Pero ante la triste realidad, el gremio se han reinventado. Lo más reciente es la alianza de la Red de Librerías Independientes y Cadabra & Books, iniciativas jóvenes y llenas de creatividad que, pese la inoperancia desde el gobierno, se lanzan a seguir distribuyendo libros más allá de tendidos, tendederos y remates. ¿Funcionará la combinación de una red de librerías análogas y una librería 100% digital? No sabemos, pero no deja de ser una cachetada con guante blanco al gobierno que ha quedado a deber. Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com