La sonata para piano y violonchelo “Morskata Gradina”, de Sergio Berlioz (Ciudad de México, 1963) tendrá su estreno internacional mañana.

Berlioz, autor de ocho sinfonías, quince cuartetos de cuerda, cantatas, oratorios y conciertos para diferentes instrumentos, compuso “Morskata Gradina”, inspirado en la novela “El jardín del mar”, de Sophie Goldberg, que publicó Grijalbo.

En entrevista, Goldberg cuenta que la novela surgió de una necesidad de hacer pública la historia de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial, una historia poco conocida a comparación de lo que sucedió en Francia, Polonia y Yugoslavia, por ejemplo.

Lee también Rehabilitación de La Esmeralda, a ciegas, dicen estudiantes

“Lo que pasó en muchos países, pero de Bulgaria, este país chiquitito, no se sabe y pasó algo muy importante”, afirma Goldberg y cuenta que, tanto la población búlgara como el rey Boris III, le dijeron a Adolf Hitler que no le iban a mandar a su población judía para los campos de exterminio, algo que no sucedió en otros sitios.

Pero en esta historia, abordada en “El jardín del mar”, hay un protagonista: el pequeño Alberto, un niño de seis años que vivió este contexto. “Ese niño es mi papá”, afirma la escritora y se refiere a Alberto Bejarano.

“Yo escribo esta historia basándome en todo lo que mi papá me cuenta acerca de lo que sucedió en esta terrible guerra, pero siempre con gratitud y siempre hablando del pueblo búlgaro y del rey, con un sentimiento que expresa que, si no hubiera sido por ellos, no estaríamos vivos.

Lee también El Muro: 62 obras del caricaturista Ángel Boligán

A partir de la lectura de la novela, el maestro Berlioz buscó a Goldberg para decirle que la historia lo inspiró mucho. Y le externó su deseo de escribir una sonata para piano y violonchelo, basada en una serie de hechos atemporales, inmersos en la compasión y la piedad.

“Casualmente íbamos a estrenar la sonata el 29 de abril, pero esa mañana falleció mi padre y ya no pudimos hacer el estreno como estaba previsto. Así que la pasamos para el 7 de junio, y ahora toma aún más significado porque es esa historia que él me contó, y vamos a honrar al pueblo búlgaro y a mi padre a través de la sonata”.

Berlioz cuenta que ha mantenido una larga amistad con Goldberg: “Somos del mismo origen sefardí, judíos españoles. La familia de ella es de Bulgaria y Turquía; la mía, de Salónica y Grecia. Entonces, hay una larga relación de amistad”.

Lee también Publican Novedades sobre Ramón López Velarde

“En El jardín del mar están las memorias de su padre, las memorias de un sobreviviente del holocausto, de él y de su familia. He leído muchos libros sobre el Holocausto y éste me impactó. Me compete a mí personalmente porque en la familia de mis abuelos y bisabuelos, todos murieron en el Holocausto, y porque en Salónica se quedó una parte de la familia y todos murieron en el Holocausto”.

Berlioz añade que le dedicó la obra al padre de Sofía, el protagonista: “La sonata evoca cuatro momentos importantes. No le llamaría novela, pero tampoco le llamaría memorias. Es una extraña mixtura, como ocurre con otras obras literarias donde la crónica, la memoria, la narrativa, la invención propiamente literaria se combinan para crear este singular producto que es El jardín del mar”.

Y el compositor concluye: a través de los cuatro movimientos de la sonata intentó hacer una especie de radiografía de las emociones que transmite la novela de Sophie Goldberg.

La presentación será en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. El evento no está abierto al público.

Lee también Nuevas afectaciones en el Conservatorio Nacional de Música por inundaciones; estudiantes denuncian fallas en remodelación