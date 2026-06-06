“La mano de Dios: futbol y teatro” es una propuesta de Teatro UNAM en el que se realizarán tres lecturas dramatizadas, un taller-laboratorio y un torneo de futbolito con el objetivo de mirar el futbol desde otras ópticas.

Las lecturas dramatizadas iniciaron ayer con “El camino del insecto”, escrita por David Gaitán y dirigida por Luis Enrique Armenia. Trata sobre un México del futuro en el que un Mundial, un proceso electoral y una dictadura coinciden.

El 19 de junio se presentará “Los días de la fragilidad”, de Andrés Gallina, bajo la dirección de Frida Barco. Una historia que une el amor y el futbol, una goleadora y la tragedia de un poeta mudo.

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Para el 26 de junio estará “El gato de Schrödinger”, de Santiago Sanguinetti, con dirección de Luis Enrique Armenia. Un texto donde coinciden el imprevisto, la colisión de multiversos y zombies sin dejar de lado la pasión por el futbol.

Las lecturas dramatizadas forman parte del libro “La mano de Dios: fútbol y teatro”, de Guillermo Heras. Las coordina el actor y maestro Luis Lesher, actor y docente de la UNAM, y la interpretación queda a cargo de egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la FFyL.

Las funciones son el 5, 19 y 26 de junio a las 19 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur, 3000). Entrada libre.

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En el campo de la investigación destaca, en el programa, el taller y laboratorio “La cancha como archivo corporal: narrativas del cuerpo en juego”, realizado con la Dirección de Danza Universitaria (DAJU) e impartido por Checho Tamayo, Rodrigo Vázquez Maya y Cynthia Laureen Ordóñez Pérez. El taller está enfocado a egresados o miembros de la comunidad estudiar en carreras que tocan las artes escénicas.

El 27 de junio, a las 12:30 horas, será el cierre en la Explanada de la Espiga con el torneo de futbolito “La cancha también es escena”.

Se realiza en el marco del programa multidisciplinario de Cultura UNAM Cancha Expandida.