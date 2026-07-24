Con una sonrisa y saludando en español, el director mexicano Guillermo del Toro llegó al Hall H de la Comic-Con de San Diego 2026, este viernes 24 de julio, para celebrar los 20 años de “El laberinto del fauno”, una de sus obras más reconocidas a nivel internacional.

Durante la presentación, el cineasta estuvo acompañado por el actor Doug Jones, la actriz Ivana Baquero y el director de fotografía Guillermo Navarro, con quienes recordó el proceso de creación de la cinta, desde la construcción del mundo de fantasía oscura hasta el impacto que tuvo la historia protagonizada por Ofelia.

Además, Del Toro anunció que la película tendrá un nuevo estreno en cines el próximo 9 de octubre con una versión en 3D y HDR, una restauración que, según explicó, fue realizada sin recurrir a inteligencia artificial. “¡Absolutamente nada de IA!”, comentó ante el público, lo que provocó risas y aplausos.

Steven Weintraub, Guillermo del Toro, y Doug Jones. Foto: AP.

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“Lo que estamos protegiendo es la belleza y el poder redentor del arte. No se trata de quién se queda con el trabajo. Estamos protegiendo un legado artístico”, señaló el director.

El mexicano explicó que la conversión a 3D fue un proceso realizado de forma artesanal y con el tiempo necesario para conservar la esencia de la película.

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Guillermo del Toro, Doug Jones, Ivana Baquero y Guillermo Navarro asisten a un panel sobre "El laberinto del fauno" durante la Comic-Con. Foto: AP.

El aniversario de la cinta también estará acompañado por un documental sobre su proceso de creación, en el que participan figuras como Jacob Elordi, Charlie Day y Cate Blanchett.

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“El laberinto del fauno” sigue la historia de Ofelia, una niña que, en medio de la España franquista de 1944 tras la Guerra Civil española, encuentra refugio en un mundo fantástico donde conoce a un fauno que cambiará su vida.

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Estrenada en 2006, la película recaudó más de 80 millones de dólares a nivel mundial y recibió seis nominaciones al Oscar, de las cuales obtuvo tres premios por maquillaje, fotografía y dirección de arte.

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