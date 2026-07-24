Los Cullen de “Crepúsculo” y el universo de “Dark Moon” de ENHYPEN coincidieron en la Comic-Con de San Diego.

El grupo de K-pop participó en el panel “Calling All Vampires: Bite Me”, una charla dedicada a las narrativas sobrenaturales en la que se abordó la presencia de estos personajes en el cine, la música, la televisión, los cómics y la animación.

ENHYPEN ha utilizado la figura del vampiro como parte de su propuesta artística, pero expandió este concepto a través de distintos formatos como webtoons, videos musicales y una serie animada que forman parte de su universo “Dark Moon”.

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Entre los invitados de “Crepúsculo” estuvieron Catherine Hardwicke, directora de la primera película de la saga basada en los libros de Stephenie Meyer, así como Peter Facinelli, quien interpretó al doctor Carlisle Cullen, y Ashley Greene, quien dio vida a Alice Cullen.

Durante la charla, los surcoreanos: Sunoo, Jake, Jungwon, Sunghoon, Jay y Ni-Ki, revelaron cuál de sus canciones les gustaría ver reinterpretada dentro del universo creado por Meyer. Como primera opción apareció “Bite Me”, aunque los fans también mencionaron “Sweet Venom” y “Knife”.

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Además, la agrupación expresó su admiración por la franquicia al asegurar que han visto todas las películas protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart.

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¿De qué trata “Dark Moon”, la historia del universo de ENHYPEN?

“Dark Moon” es una historia de fantasía y romance protagonizada por Sooha, que representa al fandom de ENHYPEN, y es una joven con fuerza sobrenatural que llega a la Academia Decelis, donde conoce a los integrantes de la banda, quienes ocultan su verdadera identidad. La trama cambia cuando uno de estos seres está involucrado en un acontecimiento que altera la vida dentro de la academia.

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Cronología y entregas de la franquicia Dark Moon

Primera entrega

DARK MOON: The Blood Altar (el inicio de todo el universo).

Secuela principal

DARK MOON: Two Moons

Precuelas clave:

DARK MOON: The Blood of Vargr

Children of Vampfield

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ENHYPEN en la Comic-Con de San Diego

ENHYPEN se convirtió en el primer grupo surcoreano en presentarse en la Comic-Con de San Diego. Como parte de su participación en el evento, la agrupación realizará “DARK MOON BLOOD NIGHT with ENHYPEN” este viernes 24 de julio por la noche en el House of Blues del Gaslamp Quarter, donde ofrecerán presentaciones en vivo.