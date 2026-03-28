Un comentario de Robert Pattinson sobre relaciones desató reacciones en redes sociales, donde fanáticos de “Crepúsculo” revivieron su historia con su ex y coestrella Kristen Stewart.

Ayer 27 de marzo, el actor se encontraba en Roma para promocionar su nueva película "El drama", que protagoniza junto a Zendaya. Durante un encuentro con la prensa, un periodista le preguntó qué signo zodiacal considera una “red flag”.

Pattinson, sin pensarlo, respondió: “Aries”, y enseguida aclaró: “¡Es broma! Solo elegí uno al azar”.

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El momento, que fue compartido en la red social X, llevó a usuarios a mencionar a Stewart, quien es Aries, pues nació el 9 de abril: “Jajaja, Kris es Aries”, “100% indirecta para Kristen Stewart” y “dijo la verdad sin rodeos”, fueron algunas de las interacciones.

Así fue la relación de Robert Pattinson y Kristen Stewart

La química que ambos mostraron en la saga “Crepúsculo” trascendió la pantalla y se convirtió en una relación en la vida real. Pattinson y Stewart fueron pareja durante casi cuatro años, entre 2009 y 2013, tras conocerse en el rodaje de la franquicia.

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La relación terminó de forma mediática luego de que la actriz fuera fotografiada junto a Rupert Sanders, director de “Blancanieves y el cazador”, donde ella era protagonista, lo que provocó una ruptura y llevó a Stewart a ofrecer disculpas públicas.

Años más tarde, en 2017, la actriz habló abiertamente sobre su orientación sexual en Saturday Night Live, y en 2019 inició una relación con la productora Dylan Meyer, con quien se casó en abril de 2025.

Por su parte, Pattinson mantiene una relación con la cantante Suki Waterhouse desde 2018; ambos dieron la bienvenida a su primer hijo en marzo de 2024.

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