Con mucho amor es como Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recibieron a Saulo, su hijo, quien nació siente años después de la muerte de Dante, uno de sus mellizos; la pareja de actores compartieron las primeras fotografías del bebé, así como una canción que cuenta su historia como familia.

En 2019, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sufrieron la pérdida de uno de sus mellizos, Dante, a los tres meses de nacido debido a una meningitis bacteriana que causó complicaciones graves como hidrocefalia y derrame cerebral.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman cargan a Saulo, su hijo recién nacido.

El otro gemelo, Tadeo, goza de salud y ha crecido junto a sus padres tras la dura batalla médica que libró; él al igual que sus padres estaban ansiosos por la llegada de Saulo, quien ya cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram.

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Entre dolor y esperanza: Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman reciben a Saulo tras la pérdida de Dante.

"BIENVENIDO Saulo. 'No fue el azar quien te trajo a mi puerto, ni una marea que vino y se va...eres el nombre en que todo lo espero SAULO, mi orilla, mi luz y mi paz'. SAULO: Aquel que fue rogado a Dios", se lee en el mensaje que colocó la pareja para acompañar la serie de fotografías con las que presentan orgullosos a su hijo.

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