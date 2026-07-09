El K-pop sigue conquistando a México y prueba de ello es la euforia que ENHYPEN ha desatado desde que anunció su primera visita al país.

La banda surcoreana se presentará este fin de semana en la Arena CDMX, donde ofrecerá tres conciertos para sus miles de seguidores que llevaban tiempo esperando verlos en vivo.

En poco más de cinco años, el ENHYPEN pasó de ser un grupo formado en un reality show a vender millones de discos y agotar boletos alrededor del mundo.

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Si todavía no los conoces, o quieres saber por qué han generado tanta expectativa con su llegada a la Ciudad de México, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre la banda.

Del reality al estrellato

ENHYPEN debutó el 30 de noviembre de 2020. Sus siete integrantes fueron elegidos a través del programa "I-LAND", donde decenas de jóvenes compitieron por un lugar en la agrupación.

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El nombre ENHYPEN hace referencia al símbolo del guion, que conecta palabras para crear un nuevo significado. La idea es representar la unión de siete personas diferentes que crecen juntos mientras conectan con personas de todo el mundo.

La agrupación está conformada por:

Jungwon , líder del grupo.

, líder del grupo. Heeseung , uno de los principales vocalistas.

, uno de los principales vocalistas. Jay , originario de Estados Unidos.

, originario de Estados Unidos. Jake , nacido en Australia.

, nacido en Australia. Sunghoon , quien antes de dedicarse a la música fue patinador artístico.

, quien antes de dedicarse a la música fue patinador artístico. Sunoo , reconocido por su presencia escénica y cercanía con los fans.

, reconocido por su presencia escénica y cercanía con los fans. Ni-ki, bailarín japonés y el integrante más joven del grupo.

Vampiros, parte esencial de su identidad

Uno de los elementos que los ha diferenciado de otras agrupaciones de K-pop es el concepto que los acompaña; y es que, su música, videos y presentaciones han desarrollado una historia inspirada en vampiros, mundos fantásticos y la transición entre la adolescencia y la vida adulta.

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Engene, el fandom que los respalda

Así como BTS tiene a su Army, y STRAYKIDS tiene a los Stays; ENHYPEN también puede presumir se una solida base de fans que los ha acompañado desde el día uno de su lanzamiento.

Estos se hacen llamar Engene y surgen de la combinación de las palabras "engine" (motor) y "gene" (gen), con la idea de que los impulsan el crecimiento de la banda, al mismo tiempo de que tienen un vínculo único.

¿Cuándo se presentará ENHYPEN en México?

ENHYPEN hará su debut en México este fin de semana, con tres conciertos en la Arena CDMX.

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Las presentaciones serán los próximos 11, 12 y 14 de julio y aún hay boletos disponibles en la página de Superboletos.

Además, ofrecerán un evento especial el 15 de julio donde compartirán escenario con la banda Santos Bravo.

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