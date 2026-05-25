Espectáculos | 25-05-26 | 22:40 | Actualizada | 25-05-26 | 22:40 |

El arrasó esta noche durante la 52 entrega de los . La gala, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, estuvo llena de sorpresas, como la aparición de BTS.

Los músicos surcoreanos se llevaron a casa tres galardones, entre ellos el de Artista de año, una de las categorías más importantes y en la que competían con grandes figuras como Bad Bunny, Lady Gaga, Harry Styles y la mismísima Taylor Swift.

Otra agrupación que conquistó la ceremonia fue la recién creada Huntr/x, quien le arrebató el premio a mejor canción del año a la prometida de Travis Kelce.

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Sin embargo, el momento que se llevó la noche fue la aparición de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook en el escenario y, aunque no cantaron, sí desataron la euforia entre los asistentes.

En el género latino Bad Bunny , Karol G y Shakira se consolidaron como las figuras más importantes.

Aquí te dejamos la lista completa de ganadores:

  • Artista del año: BTS
  • Artista nuevo del año: KATSEYE
  • Álbum del año: Sabrina Carpenter – "Man’s Best Friend"
  • Canción del año: HUNTR/X - “Golden”
  • Colaboración del año: Pink Pantheress, Zara Larsson – “Stateside”
  • Canción social del año: Tyla – “CHANEL”
  • Mejor video musical: KATSEYE – “Gnarly”
  • Mejor soundtrack: "KPop Demon Hunters"
  • Gira del año: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
  • Gira revelación: Benson Boone – “American Heart World Tour”
  • Álbum revelación del año: Zara Larsson – "Midnight Sun"
  • Mejor canción throwback: Black Eyed Peas – “Rock That Body”
  • Mejor interpretación vocal: HUNTR – “Golden”
  • Mejor canción del verano: BTS – “SWIM”
  • Mejor artista masculino pop: Justin Bieber
  • Mejor artista femenina pop: Sabrina Carpenter
  • Artista pop revelación: KATSEYE
  • Mejor canción pop: HUNTR/X – “Golden”
  • Mejor álbum pop: Sabrina Carpenter – "Man’s Best Friend"
  • Mejor artista masculino country: Morgan Wallen
  • Mejor artista femenina country: Ella Langley
  • Mejor grupo country: Zac Brown Band
  • Mejor artista revelación country: Sam Barber
  • Mejor canción country: Ella Langley – “Choosin’ Texas”
  • Mejor álbum country: Megan Moroney – "Cloud 9"
  • Mejor artista masculino hip-hop: Kendrick Lamar
  • Mejor artista femenina hip-hop: Cardi B
  • Artista revelación Hip-hop: Monaleo
  • Mejor canción hip-hop: Cardi B – “ErrTime”
  • Mejor álbum hip-hop: Cardi B – "AM I THE DRAMA?"
  • Mejor artista masculino R&B: Bruno Mars
  • Mejor artista femenina R&B: SZA
  • Artista revelación R&B: Leon Thomas
  • Mejor canción R&B: Bruno Mars – “I Just Might”
  • Mejor álbum R&B: Bruno Mars – "The Romantic"
  • Mejor artista masculino latino: Bad Bunny
  • Mejor artista femenina latina: Shakira
  • Mejor grupo latino: Fuerza Regida
  • Artista latino revelación: Kapo
  • Mejor canción latina: Bad Bunny – “NUEVAYoL”
  • Mejor álbum latino: Karol G – Tropicoqueta
  • Mejor artista rock/alternativo: Twenty One Pilots
  • Artista rock/alternativo revelación: Sombr
  • Mejor canción rock/alternativo: Sombr – “Back to friends”
  • Mejor álbum rock/alternativo: Sombr – I Barely Know Her
  • Mejor artista dance/electrónica: David Guetta
  • Mejor artista masculino K-Pop: BTS
  • Mejor artista femenina K-Pop: TWICE
  • Mejor artista afrobeats: Tyla
  • Mejor artista folk: Noah Kahan

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