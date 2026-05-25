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El k-pop arrasó esta noche durante la 52 entrega de los American Music Awards. La gala, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, estuvo llena de sorpresas, como la aparición de BTS.
Los músicos surcoreanos se llevaron a casa tres galardones, entre ellos el de Artista de año, una de las categorías más importantes y en la que competían con grandes figuras como Bad Bunny, Lady Gaga, Harry Styles y la mismísima Taylor Swift.
Otra agrupación que conquistó la ceremonia fue la recién creada Huntr/x, quien le arrebató el premio a mejor canción del año a la prometida de Travis Kelce.
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Sin embargo, el momento que se llevó la noche fue la aparición de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook en el escenario y, aunque no cantaron, sí desataron la euforia entre los asistentes.
En el género latino Bad Bunny , Karol G y Shakira se consolidaron como las figuras más importantes.
Aquí te dejamos la lista completa de ganadores:
- Artista del año: BTS
- Artista nuevo del año: KATSEYE
- Álbum del año: Sabrina Carpenter – "Man’s Best Friend"
- Canción del año: HUNTR/X - “Golden”
- Colaboración del año: Pink Pantheress, Zara Larsson – “Stateside”
- Canción social del año: Tyla – “CHANEL”
- Mejor video musical: KATSEYE – “Gnarly”
- Mejor soundtrack: "KPop Demon Hunters"
- Gira del año: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
- Gira revelación: Benson Boone – “American Heart World Tour”
- Álbum revelación del año: Zara Larsson – "Midnight Sun"
- Mejor canción throwback: Black Eyed Peas – “Rock That Body”
- Mejor interpretación vocal: HUNTR – “Golden”
- Mejor canción del verano: BTS – “SWIM”
- Mejor artista masculino pop: Justin Bieber
- Mejor artista femenina pop: Sabrina Carpenter
- Artista pop revelación: KATSEYE
- Mejor canción pop: HUNTR/X – “Golden”
- Mejor álbum pop: Sabrina Carpenter – "Man’s Best Friend"
- Mejor artista masculino country: Morgan Wallen
- Mejor artista femenina country: Ella Langley
- Mejor grupo country: Zac Brown Band
- Mejor artista revelación country: Sam Barber
- Mejor canción country: Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Mejor álbum country: Megan Moroney – "Cloud 9"
- Mejor artista masculino hip-hop: Kendrick Lamar
- Mejor artista femenina hip-hop: Cardi B
- Artista revelación Hip-hop: Monaleo
- Mejor canción hip-hop: Cardi B – “ErrTime”
- Mejor álbum hip-hop: Cardi B – "AM I THE DRAMA?"
- Mejor artista masculino R&B: Bruno Mars
- Mejor artista femenina R&B: SZA
- Artista revelación R&B: Leon Thomas
- Mejor canción R&B: Bruno Mars – “I Just Might”
- Mejor álbum R&B: Bruno Mars – "The Romantic"
- Mejor artista masculino latino: Bad Bunny
- Mejor artista femenina latina: Shakira
- Mejor grupo latino: Fuerza Regida
- Artista latino revelación: Kapo
- Mejor canción latina: Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- Mejor álbum latino: Karol G – Tropicoqueta
- Mejor artista rock/alternativo: Twenty One Pilots
- Artista rock/alternativo revelación: Sombr
- Mejor canción rock/alternativo: Sombr – “Back to friends”
- Mejor álbum rock/alternativo: Sombr – I Barely Know Her
- Mejor artista dance/electrónica: David Guetta
- Mejor artista masculino K-Pop: BTS
- Mejor artista femenina K-Pop: TWICE
- Mejor artista afrobeats: Tyla
- Mejor artista folk: Noah Kahan
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