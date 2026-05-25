El k-pop arrasó esta noche durante la 52 entrega de los American Music Awards. La gala, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, estuvo llena de sorpresas, como la aparición de BTS.

Los músicos surcoreanos se llevaron a casa tres galardones, entre ellos el de Artista de año, una de las categorías más importantes y en la que competían con grandes figuras como Bad Bunny, Lady Gaga, Harry Styles y la mismísima Taylor Swift.

Otra agrupación que conquistó la ceremonia fue la recién creada Huntr/x, quien le arrebató el premio a mejor canción del año a la prometida de Travis Kelce.

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Sin embargo, el momento que se llevó la noche fue la aparición de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook en el escenario y, aunque no cantaron, sí desataron la euforia entre los asistentes.

En el género latino Bad Bunny , Karol G y Shakira se consolidaron como las figuras más importantes.

Aquí te dejamos la lista completa de ganadores:

Artista del año: BTS

Artista nuevo del año: KATSEYE

Álbum del año: Sabrina Carpenter – "Man’s Best Friend"

Canción del año: HUNTR/X - “Golden”

Colaboración del año: Pink Pantheress, Zara Larsson – “Stateside”

Canción social del año: Tyla – “CHANEL”

Mejor video musical: KATSEYE – “Gnarly”

Mejor soundtrack: "KPop Demon Hunters"

Gira del año: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Gira revelación: Benson Boone – “American Heart World Tour”

Álbum revelación del año: Zara Larsson – "Midnight Sun"

Mejor canción throwback: Black Eyed Peas – “Rock That Body”

Mejor interpretación vocal: HUNTR – “Golden”

Mejor canción del verano: BTS – “SWIM”

Mejor artista masculino pop: Justin Bieber

Mejor artista femenina pop: Sabrina Carpenter

Artista pop revelación: KATSEYE

Mejor canción pop: HUNTR/X – “Golden”

Mejor álbum pop: Sabrina Carpenter – "Man’s Best Friend"

Mejor artista masculino country: Morgan Wallen

Mejor artista femenina country: Ella Langley

Mejor grupo country: Zac Brown Band

Mejor artista revelación country: Sam Barber

Mejor canción country: Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Mejor álbum country: Megan Moroney – "Cloud 9"

Mejor artista masculino hip-hop: Kendrick Lamar

Mejor artista femenina hip-hop: Cardi B

Artista revelación Hip-hop: Monaleo

Mejor canción hip-hop: Cardi B – “ErrTime”

Mejor álbum hip-hop: Cardi B – "AM I THE DRAMA?"

Mejor artista masculino R&B: Bruno Mars

Mejor artista femenina R&B: SZA

Artista revelación R&B: Leon Thomas

Mejor canción R&B: Bruno Mars – “I Just Might”

Mejor álbum R&B: Bruno Mars – "The Romantic"

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Shakira

Mejor grupo latino: Fuerza Regida

Artista latino revelación: Kapo

Mejor canción latina: Bad Bunny – “NUEVAYoL”

Mejor álbum latino: Karol G – Tropicoqueta

Mejor artista rock/alternativo: Twenty One Pilots

Artista rock/alternativo revelación: Sombr

Mejor canción rock/alternativo: Sombr – “Back to friends”

Mejor álbum rock/alternativo: Sombr – I Barely Know Her

Mejor artista dance/electrónica: David Guetta

Mejor artista masculino K-Pop: BTS

Mejor artista femenina K-Pop: TWICE

Mejor artista afrobeats: Tyla

Mejor artista folk: Noah Kahan

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