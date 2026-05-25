Los Pumas se quedaron bastante cerca de conquistar su ansiada octava estrella, pero fallaron en el intento.

El equipo auriazul tenía máxima ilusión por romper su sequía de 15 años sin poder ser campeón del futbol mexicano, pero no logró y consumó un nuevo fracaso.

De la mano de Efraín Juárez, la afición auriazul soñaba con que su club se consagra en casa, como hace una década y media; sin embargo, el Cruz Azul no lo permitió y le arrebató el trofeo en el estadio Olímpico Universitario.

Con un 1-2, la Máquina venció a los del Pedregal en CU y alcanzó su anhelado décimo título. Se quedó con el triunfo, el orgullo de la capital y con el campeonato del Clausura 2026.

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Los de La Noria siguen sin perder en patio ajeno, donde se sienten más cómodos que ningún otro lugar, y consiguieron dar la vuelta de campeón. Una forma más que humillante por lo que significa el Clásico de la Obsesión.

Uriel Antuna ofreció disculpas a Pumas por su expulsión y prometió no rendirse hasta conquistar la octava / FOTO: Imago7

Al interior de la institución universitaria, son conscientes de que perder la disputa por el título es un fracaso, por lo que reconocen que están “en deuda con la afición que creyó” en este equipo.

No obstante, el presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó que considera que “el dolor de ayer no debe impedir reconocer el enorme trabajo que hay detrás de este equipo”.

“Querida afición y comunidad universitaria, ayer no conseguimos el objetivo que todos queríamos y sabemos, perfectamente, que eso duele. Perder una final dentro del vestidor, duele en esta institución y duele en todos los millones de aficionados que acompañan a Pumas con pasión, orgullo y lealtad”, compartió el dirigente del conjunto auriazul.

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El doctor externó que salió a ofrecer una disculpa porque sabe la exigencia que tiene esta institución y no rehúye a ella.

“Queremos dar la cara porque entendemos algo con claridad: llegar a una final tiene mérito, pero no alcanza, nuestro estándar tiene que ser otro; en esta institución, competir no es suficiente, queremos ser campeones”, sentenció.

Aficionados del Cruz Azul celebran en El Ángel de la Independencia. Foto: Especial

Para Luis Raúl González Pérez, “nada es casualidad” y Efraín Juárez y sus dirigidos alcanzaron la final con “trabajo y compromiso”, por lo que decidió aplaudirles lo realizado.

“Quiero agradecer y reconocer al cuerpo técnico, al entrenador, a nuestros jugadores y a muchas personas que muchas veces no aparecen en la fotografías porque hicieron posible que Pumas volviera a competir en al máximo nivel”, añadió el presidente universitario.

Para finalizar, aseguró que “la mejor manera de tener más y mejores oportunidades de ser campeón es con continuidad”; de esta manera, respaldó el proyecto del joven entrenador mexicano.