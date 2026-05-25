El Hot Sale 2026 ya está aquí y con él llegan descuentos de hasta 70% en ropa, tecnología, renta de autos y mucho más. Del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, tiendas de todos los giros se suman a la temporada de ofertas más grande del e-commerce en México, y si además pagas con ciertas tarjetas bancarias, puedes combinar descuentos adicionales o meses sin intereses. Aquí te reunimos todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo cada peso.
Amazon México: hasta 30% de descuento adicional con tarjetas participantes
Amazon México se une al Hot Sale 2026 con ofertas en miles de categorías: electrónica, moda, hogar, belleza y más. Una de las ventajas más importantes de comprar en Amazon durante esta temporada es que los descuentos del sitio se pueden combinar con beneficios bancarios adicionales, ya sea bonificación en cuenta, meses sin intereses o ambos. Cada banco tiene sus propios términos y condiciones, por lo que te recomendamos verificarlos antes de realizar tu compra.
Estos son los bancos participantes y sus beneficios:
- Santander: 10% de descuento con código SANTHS26 + hasta 30% de bonificación + hasta 12 MSI
- BBVA:10% de descuento con código BBVAHS26 + 16% de bonificación + hasta 15 MSI
- Banamex: 10% de descuento con código BNMXHS26 + 15% de bonificación + hasta 18 MSI
- Banorte: 10% de descuento con código BANORTEHS26 + 15% de bonificación
- HSBC: 15% de descuento con código HSBCHS26 + 20% de bonificación + hasta 12 MSI
- Scotiabank: 20% de descuento con código SCOTHS26 + hasta 20% de bonificación + hasta 12 MSI
- Mifel: 20% de descuento con código MIFELHS26
- Invex: 15% de descuento con código INVEXHS26
- Inbursa: 10% de descuento con código INBURSAHS26
- Amazon Access | Invex (nuevos clientes): 25% de descuento con código ACCESSHOT25
- Amazon Access | Invex (clientes existentes): $200 pesos de descuento con código ACCESSHOT150
- Nu: hasta $1,500 MXN en baúles digitales pagando con Tarjeta de Crédito Nu
- American Express: hasta $1,500 pesos de bonificación en compras de $7,500
- DiDi Card: 10% de bonificación + hasta 12 MSI
- RappiCard: 12.5% de bonificación + hasta 12 MSI
- Klar: hasta 15% de bonificación + hasta 12 MSI
- Afirme: 15% de bonificación + hasta 12 MSI
- BanCoppel: hasta 15% de bonificación + hasta 12 MSI
- Hey Banco: 10% de bonificación + hasta 12 MSI
- Openbank: $500 pesos de bonificación
- Revolut: 3,500 Rev Points de bonificación + hasta 12 MSI
- Falabella: 10% de bonificación + hasta 12 MSI
Ofertas válidas del 25 de mayo al 2 de junio de 2026 en productos seleccionados, sujetas a disponibilidad y a los términos y condiciones de cada banco.
Mercado Libre: hasta 60% de descuento y 24 meses sin intereses
Mercado Libre también entra al Hot Sale con descuentos de hasta 60% en productos seleccionados y facilidades de pago de hasta 24 meses sin intereses pagando con Mercado Pago. Al igual que en Amazon, los descuentos del sitio se pueden combinar con beneficios bancarios adicionales, aunque cada banco tiene sus propios términos y condiciones, por lo que te recomendamos verificarlos antes de comprar.
Estos son los bancos participantes y sus beneficios:
- Mercado Pago: 10% de cupón o hasta 24 MSI con T. de Crédito código TCMPHS / 10% de cupón con Meses Sin Tarjeta código MESESHS
- BBVA: 15% de bonificación a partir de 6 MSI o 10% de cupón a una exhibición con T. de Crédito código BBVAHS
- Banamex: hasta 15% de bonificación a 12 o 18 MSI o 10% de cupón a una exhibición o a 6 y 9 MSI con T. de Crédito — código BNMXHS
- HSBC: hasta 20% de bonificación a partir de 6 MSI o 10% de cupón a una exhibición con T. de Crédito — código HSBCHS
- Banorte: 10% de cupón a una exhibición con T. de Crédito, Débito o nómina + 15% de bonificación o puntos triples con T. de Crédito Digital Banorte código BNRTHS
- Santander: hasta 15% de cashback a MSI o 10% de cupón a una exhibición con T. de Crédito código SANTHS
- Scotiabank: 10% de cupón a una exhibición con T. de Crédito o Débito + hasta 20% de cashback online código SCBAHS
- Afirme: 20% de cupón con T. de Crédito + 15% de bonificación a partir de 6 MSI código AFRMHS
- Openbank: $500 de bonificación + 10% de cupón con T. de Crédito o Débito código OPBAHS
- American Express: 10% de cupón a MSI + $2,000 de cashback con T. de Crédito código AMEXHS
- Nu: hasta $1,500 en premios + hasta 12 MSI con T. de Crédito
- Falabella: hasta $300 de bonificación a MSI o 10% de cupón a una exhibición con T. de Crédito código FALAHS
- Inbursa: 10% de cupón o hasta 12 MSI con T. de Crédito código INBRHS
- Invex: 10% de cupón a una exhibición o hasta 12 MSI con T. de Crédito código INVEHS
- Mifel: hasta $6,000 de bonificación a 12 MSI o 10% de cupón a una exhibición con T. de Crédito código MIFEHS
- Klar: hasta 15% de bonificación a partir de 6 MSI + hasta 12 MSI con T. de Crédito
- DiDi Card: 10% de bonificación con T. de Crédito Digital o hasta 12 MSI con T. de Crédito
- BanCoppel: 10% de cupón a 3, 6, 9 y 12 MSI + hasta 15% de bonificación con T. participantes código BCOPHS
- OXXO: 10% de cupón pagando con efectivo código OXXOHS
Envíos gratis en miles de productos. Ofertas válidas del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, sujetas a disponibilidad y a los términos y condiciones de cada banco.
Lenovo: hasta 46% OFF y 18 meses sin intereses
Lenovo México activa su campaña Hot Sale con descuentos de hasta 46% en laptops, tablets y accesorios, además de hasta 18 meses sin intereses en productos seleccionados y envío gratis. La oferta es válida del 25 de mayo al 2 de junio de 2026.
Hay un dato extra que vale la pena considerar: existe un cupón especial activo hasta el 7 de julio de 2026 que otorga hasta 5% de descuento adicional, envío gratis y hasta 6 meses sin intereses. Para obtenerlo, ingresa el código OFFLENOVO al momento del checkout. Aplica en compras mayores a $2,500 pesos; no válido en outlet, software, servicios ni clientes elite/reseller.
Y si te quedas con ganas de más, justo del 3 al 7 de junio arranca Lenovo Days, con hasta 46% OFF, hasta 6 meses sin intereses y envío gratis.
Innvictus: hasta 50% OFF en ropa y calzado deportivo
Innvictus se une al Hot Sale 2026 con descuentos de hasta 50% en sus tiendas en línea y físicas además de varias bonificaciones bancarias y hasta 18 meses sin intereses. La campaña corre del 25 de mayo a las 00:00 horas al 2 de junio de 2026 a las 23:59 horas. Aplican restricciones según el artículo.
Es una buena ventana para renovar tus tenis, ropa de entrenamiento o equipación deportiva con precios considerablemente más bajos que el precio regular.
Innovasport: hasta 60% OFF + 20% adicional en días increíbles
Innovasport apuesta fuerte para el Hot Sale 2026: hasta 60% de descuento sobre el precio original más un 20% adicional sobre lo ya rebajado, en su campaña de "Días Increíbles". La promoción corre del 25 de mayo a las 00:00 horas al 2 de junio de 2026 a las 23:59 horas.
Si buscas calzado deportivo, ropa técnica o accesorios de marcas premium, esta es una de las ofertas más agresivas de la temporada.
Nike: hasta 50% OFF + 20% adicional para Miembros y hasta 12 MSI
Nike México llega al Hot Sale 2026 con descuentos de hasta 50% en tenis, ropa y accesorios, más un 20% de descuento adicional exclusivo para Miembros Nike, y la opción de pagar hasta en 12 meses sin intereses. La promoción corre del 25 de mayo a las 00:00 horas al 2 de junio de 2026 a las 11:59 pm.
Si aún no eres Miembro Nike, registrarte es gratis y te da acceso al descuento extra además de otras ventajas. Vale la pena hacerlo antes de comprar. Para activar el descuento de Hot Sale, ingresa el código HOTSALE al momento del checkout.
Emma: hasta 70% OFF + 15% adicional con cupón exclusivo en colchones y almohadas
Emma – The Sleep Company participa en el Hot Sale 2026 con descuentos de hasta 70% en su catálogo de colchones, almohadas y accesorios para dormir, más un 15% de descuento adicional con cupón exclusivo. La campaña es válida del 25 de mayo al 2 de junio de 2026.
Emma es una marca alemana especializada en descanso que ha ganado terreno en México por la relación calidad-precio de sus colchones de espuma de alta densidad y sus opciones de prueba en casa. Si llevas tiempo pensando en renovar tu colchón, esta es una de las temporadas con mejor precio del año.
Las ofertas están sujetas a disponibilidad de stock y pueden modificarse sin previo aviso. Los códigos de descuento aplican en los términos y condiciones de cada tienda.
