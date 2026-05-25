El décimo campeonato de Cruz Azul desató una enorme alegría entre la afición cementera, que tras varios años de espera volvió a ver a su equipo levantar el título de la Liga MX.

La emoción y la celebración que invadieron la cancha del Estadio Olímpico Universitario se extendieron a cada rincón del país donde hay un seguidor celeste, incluso llegando hasta los sets de televisión.

Lee también José Ramón Fernández explota tras triunfo de Cruz Azul ante Pumas

Fue el caso de FOX, donde dos referentes del club como Yosgart Gutiérrez y Christian “Chaco” Giménez no ocultaron su euforia al celebrar el agónico gol de Rodolfo Rotondi, quien en tiempo agregado marcó el definitivo (1-2) para sellar la victoria.

En imágenes compartidas por el propio Gutiérrez en redes sociales, se puede ver a ambos exjugadores festejar con intensidad el triunfo apenas segundos antes de entrar al aire en uno de los programas de la cadena, recibiendo múltiples reacciones positivas por su pasión intacta hacia el equipo que hoy dirige Joel Huiqui.

Lee también Uriel Antuna ofrece disculpas a Pumas por su expulsión y promete no rendirse hasta ganar la octava

El título también abre la puerta a la continuidad de Joel Huiqui al frente del equipo, luego de asumir el mando en un momento clave y responder con resultados inmediatos. Su capacidad para recomponer al grupo y llevarlo hasta el campeonato podría ser determinante para que la directiva apueste por darle estabilidad al proyecto, consolidándolo como una opción seria para encabezar el futuro inmediato de Cruz Azul.