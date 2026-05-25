Los Pumas soñaron con conquistar la ansiada estrella, a lo largo del Clausura 2026.

Sin embargo, el Cruz Azul acabó con sus ilusiones y le arrebató el título del futbol mexicano en su propia casa.

El equipo de Efraín Juárez no pudo derrotar a La Máquina en el estadio Olímpico Universitario y dejó escapar la posibilidad de romper su sequía de 15 años sin ser campeón.

A pesar de que se había ido adelante en el marcador, gracias a un golazo Robert Morales, la escuadra universitaria no fue capaz de conservar la ventaja y permitió que los celestes viniera de atrás para lograr una remondata que quedará marcada en la histori del futbol.

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En los últimos minutos del segundo tiempo, Uriel Antuna fue expulsado con una tarjeta roja por una dura entrada sobre Jeremy Márquez.

A pesar de que se tuvo que marchar antes de que finalizara el encuentro y de que todo parecía indicar que se jugarían los tiempos extra, Carlos Rotondi tenía otros planes.

El jugador argentino apareció para anotar el gol más importante de su carrera y que le permitió quitarse todos los fantasmas que arrastraba.

Sin embargo, la acción de Uriel Antuna quedó marcada en el encuentro, sobre todo, porque fue merecido que el árbitro central lo mandara a las regaderas.

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Luego del hecho y de que los Pumas dejaran escapar el título del Clausura 2026, el extremo mexicano aceptó su error y publicó un mensaje en sus redes sociales a toda la "querida afición puma".

"Me gustaría disculparme por lo sucedido. Aunque no se logró el objetivo que nos habiamos puesto como equipo, recuperamos todos juntos, como familia, la identidad del club, el carácter, la garra y la lucha que caracteriza a Pumas", expresó.

El mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022 manifestó que no piensa rendirse hasta que logre "salir campeón con este club".

"Estoy seguro de que regresaremos más fuertes que nunca, con esa misma hambre con la que llegué el primer día, y no pienso rendirme ni irme. Lo intentaría una y otra vez por este club, por la gente que nos apoya cada fin de semana y por nuestras familias, que se merecen una alegría después de tantos años", afirmó.

De igual forma, agradeció todo el apoyo que ha recibido desde su llegada al Club Universidad Nacional porque le ha permitido sentir "mucha ilusión y muchas ganas de salir adelante, de hacer cosas que nadie se atreve a hacer".

"Primero que nada, mil gracias por volverme a hacer sentir parte del futbol, de lo que es Pumas, de lo que representa esta familia, esta institución y este equipo. Gracias por recibirme, pero sobre todo por abrirle las puertas a mi familia", valoró.

Uriel Antuna cerró su publicación con el siguiente mensaje: "Elijo creer, elijo confiar y elijo volver a intentarlo".