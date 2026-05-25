Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, honró a los elementos de las dependencias de nuestro país que han dado la vida por la seguridad de ambas naciones.

Al conmemorar el Día de los Caídos, Johnson reafirmó el compromiso compartido “de construir un futuro más seguro y más fuerte para nuestros pueblos”.

“También honramos a nuestros colegas mexicanos que han dado la vida por la seguridad de nuestras naciones. Juntos recordamos su sacrificio y reafirmamos nuestro compromiso compartido de construir un futuro más seguro y más fuerte para nuestros pueblos”, escribió en sus redes sociales.

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Recordó que el Día de los Caídos es para honrar “a los valientes estadounidenses que dieron lo que el presidente Lincoln llamó ´la última medida plena de devoción´ en defensa de la libertad, la democracia y los ideales que definen a nuestra Nación”.

“Su sacrificio nos recuerda que la libertad nunca está garantizada: es preservada por quienes están dispuestos a servir a algo más grande que ellos mismos”, dijo el diplomático estadounidense.

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