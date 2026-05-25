Gobernadores de Morena respondieron al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para celebrar “dos años del triunfo del Segundo Piso de la 4T” el próximo 31 de mayo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 25 de mayo en Palacio Nacional, Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, respaldó el llamado de la titular del Ejecutivo federal para también reafirmar las “conquistas del pueblo, así como a reafirmar la defensa de la soberanía nacional” en las principales plazas públicas del país.

“Abrazando, respetando todo lo que vienes haciendo Presidenta, compañera, amiga, por Baja California Sur, por el país. Y también una lección al mundo de cómo se defiende la soberanía nacional, de cómo se ama la patria y estas obras son razones (....). Nos vemos el domingo”, dijo Castro al inaugurarse por enlace en la mañanera la Glorieta de las Mujeres Libres.

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“Viene cumpliendo con cabalidad con lo que nuestro proyecto de la cuarta transformación ha dicho: más obras para el bienestar de las gentes”, agregó el mandatario estatal al destacar esta obra para mejorar la movilidad.

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) expuso que la Glorieta de las Mujeres Libres tiene una longitud de 5 kilómetros y se invirtieron 700 millones de pesos.

Agregó que cuenta con un corredor turístico y va a beneficiar a más de 350 mil habitantes de la región y cerca de 2.6 millones de turistas.

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Claudia Sheinbaum anunció el domingo que el próximo domingo 31 de mayo realizará un informe de Rendición de cuentas y llamó a celebrar los “dos años del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y las conquistas del pueblo, así como a reafirmar la defensa de la soberanía nacional, en las principales plazas públicas del país”.

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