El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declaró que la diplomacia, la seguridad y el servicio público no son algo abstracto.

En la embajada estadounidense, Johnson se reunió “como una familia” con quienes integran la misión estadounidense en nuestro país y conmemoró el Día de los Asuntos Exteriores y el Día de los Caídos.

Honró a sus colegas que dieron la vida al servicio de Estados Unidos. “Su sacrificio nos recuerda que la diplomacia, la seguridad y el servicio público no son algo abstracto. Detrás de cada misión hay hombres y mujeres-y también familias- que sirven con valentía, fe y amor por su país.

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“Los recordamos. Honraremos su memoria y continuaremos el trabajo al que dedicaron sus vidas”, dijo Ronald Johson en sus redes sociales.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbam Pardo dijo que los embajadores en México no deben meterse “a la política de otros países”.

“En ningún caso, ningún embajador mexicano debe meterse —y esa es la instrucción que tienen todos— a la política de otros países. Lo mismo tiene que ser de los otros embajadores hacia México; su labor es de tener una buena relación diplomática en todos los sentidos con el Gobierno de México y no interferir en los asuntos nacionales.

“Así como nuestros embajadores se comportan así en todos lados, pues igual para cualquier embajador, no solamente para el de Estados Unidos, se pide exactamente las mismas consideraciones, que están reguladas”, sostuvo.

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dft