La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, sobre corrupción y extorsión en México. Y expresó que no ha tenido comunicación con él desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

“Podemos decir que son declaraciones desafortunadas. ¿Por qué un embajador de Estados Unidos en México, un embajador de Francia en México, un embajador de Ucrania en México, de Irán en México, de Cuba en México, de Argentina en México…? Un embajador no puede ser, no puede tener una actitud injerencista”, dijo la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este jueves 30 de abril, la Jefa del Ejecutivo mencionó que México siempre ha sido respetuoso con Estados Unidos y eso es lo que busca: una relación de respeto mutuo entre embajadores y las naciones del mundo.

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“Siempre el papel de los embajadores, tiene que ser una relación de respeto mutuo. Entonces, tampoco nuestro objetivo nunca será establecer malas relaciones, ni con el gobierno de Estados Unidos, ni con sus embajadores, pero a la presidenta le corresponde garantizar el respeto y la soberanía de México”, dijo.

-”No quiero malinterpretar sus palabras, pero quisiera preguntarle, ¿ve en esta actuación del embajador tintes injerencistas?”, se le preguntó esta mañana.

-”Que cada quien lo califique, pero hoy toman una relevancia distinta relevancia distinta esas declaraciones que hizo en Sinaloa frente lo que pasó el día de ayer”, contestó Sheinbaum Pardo.

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La semana pasada en Topolobampo, Sinaloa, el embajador Johnson declaró que ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida, “si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser”. Durante una ceremonia, expresó que para que la inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción:

“Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”, dijo el 23 de abril pasado.

Ante estas palabras, la mandataria destacó que garantiza el bienestar al pueblo de Sinaloa y tendrá un apoyo importante para la soberanía alimentaria del maíz y del precio para los productores locales.

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En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo leyó parte de las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, quien manifestó que: “Los norteamericanos, entre más blandito encuentra más se van metiendo (...) Estando frente a gente ruda que no busca un entendimiento, sino imponerse. Nuestras relaciones no van a cambiar demasiado, sin embargo, y aceptando esa realidad, debemos conservar la serenidad y sostener el esfuerzo por mejorar las relaciones pero sin perder nuestra dignidad”.

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