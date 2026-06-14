Mérida, Yucatán.- Luego de los sismos que se registraron la semana pasada, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) trabaja en la actualización de los protocolos de atención ante estos fenómenos.

El titular de Protección Civil de Yucatán (Procivy), Hernán Hernández Rodríguez, informó que la dependencia a su cargo está en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) para realizar cambios a los protocolos actuales.

Como se informó, el pasado lunes 8 de junio, a las 10:05 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4.2 con epicentro localizado cerca del municipio de Chapab, aproximadamente a 14 kilómetros al noreste de Ticul.

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Alrededor del mediodía de ese mismo día, las ondas sísmicas de un temblor registrado frente a Cuba llegaron a ser perceptibles en gran parte de la entidad, lo que obligó a evacuar a unas 2 mil 500 personas de edificios públicos y privados.

Al día siguiente, el martes 9 de junio, en el municipio de Chapab, a 11 kilómetros de Ticul, se registró otro sismo de magnitud 3.6.

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“Se van a tomar todas las precauciones en este caso y vamos a hacer que Yucatán forme parte de los estados que requieren capacitar a toda la población sobre qué hacer en caso de un sismo, pues la población tiene que tener información oficial”, señaló el titular de Procivy.

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Adelantó que en los próximos días se tendrán actualizados los protocolos que deben aplicarse cuando se presenta un sismo “porque la ciudadanía requiere capacitación ante estos fenómenos naturales”.

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A una semana de los movimientos telúricos, confirmó que no se reportan daños, “pero sí se trabajará e intensificará el monitoreo de estos fenómenos”.

mahc