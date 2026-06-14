Tizimín, Yucatán. - Una fuerte movilización de la Policía Municipal y de emergencia se registró en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Tizimín, luego de que un hombre fuera encontrado con serias lesiones provocadas por un machete.

La víctima, identificada como Ángel Pastor P. B., de 39 años, presentaba heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Señaló que fue interceptado por dos sujetos que viajaban en motocicleta; uno de ellos, conocido con el apodo de "Kike", habría participado en la agresión antes de huir del lugar.

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Elementos policiacos acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron atención al lesionado y lo trasladaron al Hospital San Carlos para recibir atención médica.

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Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos.

mahc