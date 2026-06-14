[Publicidad]
Tizimín, Yucatán. - Una fuerte movilización de la Policía Municipal y de emergencia se registró en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Tizimín, luego de que un hombre fuera encontrado con serias lesiones provocadas por un machete.
La víctima, identificada como Ángel Pastor P. B., de 39 años, presentaba heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Señaló que fue interceptado por dos sujetos que viajaban en motocicleta; uno de ellos, conocido con el apodo de "Kike", habría participado en la agresión antes de huir del lugar.
Lee también Matan a balazos al presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca; edil había sufrido un asalto hace unas semanas
Elementos policiacos acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron atención al lesionado y lo trasladaron al Hospital San Carlos para recibir atención médica.
[Publicidad]
Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos.
Sección 22 del SNTE decide continuar con huelga nacional de la CNTE; mantendrá plantón en zócalo de Oaxaca
mahc
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Polémica en redes; exigen cancelación de Mauricio Ymay tras sugerir represión a colectivos
Espectáculos
Bizarrap despide a Lucas Vignale, director argentino que murió junto a Oliver Tree y Gaspi: "No hay palabras"
Universal Deportes
Mauricio Ymay se disculpa por polémicos comentarios contra manifestantes: "En ningún momento busqué descalificar"
Estados
Arriban 300 nuevos elementos del Ejército a Culiacán; suman 800 efectivos para reforzar seguridad en los últimos 7 días
Sección
Metro CDMX: Denuncian el mal estado de las plantas y la tierra en el "muro verde" de Villa de Cortés
Sección
¿Quién era Oliver Tree? Conoce más del cantante estadounidense que falleció en un accidente aéreo
Sección
Máscaras, lucha libre y futbol: así se vivió el debut de México en Iztacalco
Sección
Por echar carreritas, un camión se volteó y 14 pasajeros resultaron heridos, en la México-Pachuca