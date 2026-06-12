Mérida.- El Nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, de Yucatán, realizó la primera cirugía robótica en la entidad, lo que representa un avance en el acceso a servicios médicos de alta especialidad.

La intervención consistió en una cirugía de vesícula biliar practicada a una paciente de 45 años, diagnosticada con litiasis vesicular, mediante tecnología robótica de última generación, que permite procedimientos más precisos, seguros y con una recuperación más rápida.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, constataron los beneficios de esta innovación médica, que fortalece la capacidad resolutiva del sistema público de salud en Yucatán.

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El mandatario destacó que este avance es resultado de la coordinación y el compromiso entre los tres órdenes de gobierno.

“El modelo IMSS-Bienestar privilegia el acceso de la gente que menos tiene a tecnologías como la que estamos observando con esta operación robótica. Estamos muy contentos de lo que está ocurriendo en este hospital O’Horán; es apenas el comienzo y vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestro sist ema de salud como lo merecen las y los yucatecos”, expresó.

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Por su parte, Svarch Pérez señaló que esta primera cirugía robótica representa tecnología y equidad, ya que herramientas médicas que antes solo estaban al alcance de quienes podían pagarlas ahora se ponen a disposición de quienes más las necesitan.

Foto: Especial

El funcionario federal indicó que este componente tecnológico también contribuye a la formación de especialistas y forma parte de una transformación orientada a la equidad, la calidad en la atención y la gratuidad de los servicios de salud.

“La cirugía robótica no es el punto de llegada, es el inicio de una enorme transformación que avanza por los carriles y por las sendas de la equidad, por las sendas de la calidad de la atención y por las sendas de la gratuidad”, reflexionó.

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Por su parte, la directora del Nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, María Teresa Zapata Villalobos, afirmó que la incorporación de la cirugía robótica representa un avance trascendental para la atención médica especializada en Yucatán.

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“Hoy vivimos un día histórico para la salud en nuestro estado. La cirugía robótica llega al Nuevo Hospital O’Horán para ofrecer a las y los pacientes procedimientos menos invasivos, con mayor precisión y una recuperación más rápida”, explicó.

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Entre sus principales beneficios, destaca la disminución de los días de estancia hospitalaria, lo que favorece una mejor calidad de vida para las personas que reciben atención.

Durante su visita, el Gobernador recorrió las instalaciones junto con el director general del IMSS-Bienestar y la directora del hospital, con el propósito de supervisar los trabajos realizados en las zonas afectadas por las recientes lluvias.

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