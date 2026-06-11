Representantes de asociaciones vecinales, defensores del agua, ambientalistas, extrabajadores y usuarios del sistema del servicio de agua potable y saneamiento del puerto de Veracruz, demandaron acabaron con la concesión en manos del Grupo Más, que controla el grupo español Acciona.

Fue durante un Cabildo Abierto celebrado en el Ayuntamiento de Veracruz, donde demandaron que el municipio de Veracruz recupere el control del servicio, ello al considerar que la concesionaria ha incumplido con las expectativas de calidad y eficiencia que motivaron la privatización de la operación.

Exigen retirar concesión de agua a Grupo MAS en Veracruz; acusan deficiencias en el servicio. Foto: Especial.

Entre los principales reclamos expuestos durante la sesión destacaron denuncias por tarifas excesivas, cobros por recargos considerados injustificados, suspensiones del suministro y presuntas deficiencias en la calidad del agua distribuida a los usuarios.

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Los participantes sostuvieron que la inconformidad social se ha acumulado durante varios años y que la revisión de la concesión que maneja Acciona, corporación española que controla la empresa y que mantiene inversiones vinculadas al sector hídrico en distintos países de América Latina.

En los últimos meses, autoridades municipales han venido denunciando presuntas violaciones al título de concesión, derivadas de obras hidráulicas ejecutadas para conducir agua hacia Boca del Río.

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Exigen retirar concesión de agua a Grupo MAS en Veracruz; acusan deficiencias en el servicio. Foto: Especial.

Incluso se aplicaron sanciones administrativas y una denuncia penal.

Acciona no sólo controla Grupo MAS, sino que también participa en la operación de la Compañía de Agua de Boca del Río, municipio conurbado al puerto de Veracruz.

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