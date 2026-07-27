La alcaldía Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) chocaron por la detención y posterior liberación de dos personas que realizaron pintas en uno de los edificios en la sede de la demarcación tras una manifestación a favor de Cuba la mañana de este domingo.

La edil Alessandra Rojo de la Vega indicó que pidió a la policía auxiliar la aprehensión de dos sujetos porque habían vandalizado la fachada del edificio de la alcaldía que está protegida por el INBAL para llevarlos al Ministerio Público, pero la SSC refirió que, tras ponderar los derechos y una valoración del contexto de expresión, decidió no presentarlos ante la autoridad.

Cabe recordar que el mando de la policía lo tiene la SSC y las alcaldías pueden contratar personal de la Policía Auxiliar para realizar diversas tareas.

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En un comunicado, la demarcación explicó que un grupo de aproximadamente 20 personas se reunió en su explanada para conmemorar el aniversario del asalto al Cuartel Moncada y si bien la concentración se desarrolló sin incidentes, un grupo se separó y realizó pintas.

Una vez que policías auxiliares los detuvieron y los llevaron al MP, refirió que un mando de la SSC de la Ciudad de México instruyó la liberación de las personas presentadas, sin que se concluyera el procedimiento por los daños ocasionados al inmueble.

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“La alcaldía Cuauhtémoc considera indispensable que los hechos que pudieran constituir un delito sean investigados por las autoridades competentes y que las instituciones actúen de manera coordinada para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del patrimonio público”, consideró en el comunicado.

Por su parte, la SSC indicó que la alcaldía ordenó la detención de los manifestantes que pintaron el edificio, pero tras una valoración de contexto y ponderar los derechos y una fricción entre manifestantes y policías, no se presentaron.

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“No obstante, después de valorar la situación, así como el contexto de expresión y de ponderar el ejercicio de derechos, se tomó la decisión de no ponerlos a disposición y realizar los apercibimientos correspondientes para que pudieran continuar con su expresión de manera libre, pacífica y ordenada”, indicó.

Además, refirió en la tarjeta informativa que “personal de Inspección Policial de la PA ya integra las investigaciones internas correspondientes para determinar si el actuar de los elementos durante estas acciones se realizó en apego a los protocolos correspondientes”.

Al respecto, la alcaldesa Alessandra Rojo dijo no entender por qué hubo tanto interés en soltar a las personas detenidas. “Cuando desde el poder se interviene para que la ley no se aplique, lo que se protege ya no son derechos: se protege la impunidad. Y entonces me pregunto: ¿por qué tanto empeño en defender a quienes vandalizaron un inmueble histórico?”, escribió en su cuenta de X.

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