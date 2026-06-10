Estados | 10-06-26 | 15:55 | Actualizada | 10-06-26 | 15:55 |

Mérida, Yucatán. - A unas horas del arranque de la , la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán lanzó un llamado urgente: cumplir con la normatividad para transmitir los partidos y aprovechar la oportunidad económica que se avecina.

, presidente de Canirac Yucatán, subrayó que el torneo coloca nuevamente a los restaurantes en el centro de la convivencia social.

“Los restaurantes vuelven a estar en medio de esta fiesta recibiendo a yucatecos y brindándoles este servicio con futbol, con comida, convivencia familiar y entre amigos y mucha diversión”, expresó.

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El entusiasmo, sin embargo, viene acompañado de advertencias, pues López García aclaró que “la transmisión de partidos en un restaurante, en un bar o en algún comercio o negocio no funciona de la misma manera que se hace una transmisión en los domicilios".

Explicó que para uso comercial se requiere licencia específica, otorgada únicamente por Sky Business e Izzi Negocios y los costos oscilan entre cinco mil pesos para locales pequeños y hasta 25 mil para establecimientos con más de 20 mesas, por cada televisor que proyecte los encuentros.

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El dirigente empresarial recordó que no está permitido distribuir una sola señal en varios aparatos ni utilizar plataformas domésticas para fines comerciales.

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Alertó sobre el uso indebido de marcas y logotipos oficiales de la FIFA: las restricciones relacionadas con el uso no autorizado pueden llegar a multas superiores a los 28 millones de pesos.

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Indicó que, en Yucatán, entre de los aficionados planea seguir los partidos en bares y restaurantes, mientras que cerca del 60% lo hará desde casa.

López García invitó a los restauranteros a acercarse a la cámara para recibir asesoría y evitar riesgos legales.

Adelantó que los negocios que contraten la señal a través de Canirac podrán obtener hasta 7% de descuento.

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dmrr/cr

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