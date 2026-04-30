La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ayer habló por teléfono con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y le manifestó que sin pruebas contundentes “no hay nada que temer”. Afirmó que aunque se tratara de un gobernador de otro partido político, tendría la misma postura.

“Le manifesté lo que manifiesto aquí: Si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas. Pónganse ustedes un ciudadano que no tenga un cargo de elección popular, una detención sin pruebas, pues no, ¿verdad? Es lo mismo para un gobernador que en todo caso, primero tendría que haber una desafuero si es que se llegara a encontrar que hay alguna prueba en contra de, todo bajo el Estado de Derecho”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 30 de abril, la mandataria señaló que le corresponde defender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes y soberanía de México “que no puede bajo ningún

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El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya (17/03/2026). Foto: Especial

Indicó que el departamento jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no encontró pruebas suficientes en el documento enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que lo turnó a la Fiscalía General de la República (FGR).

-“¿Cómo la presidenta va a acusar a un gobernador sin pruebas? Yo les voy a decir, actuaría exactamente de la misma manera, tratándose de un gobernador del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Imagínense que viniera una petición de extradición o de detención provisional con fines de extradición, a un gobernador de otro partido o a una gobernadora de otro partido. Sin ninguna prueba. ¿Que porque es de otro partido voy a actuar distinto? No”, expresó.

"Nosotros vamos a seguir cuidando a Sinaloa", dice Sheinbaum

Después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas; la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la seguridad continuará en el estado.

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“Vamos a seguir protegiendo a Sinaloa, al pueblo de Sinaloa. Está el secretario de Seguridad, un general de la Defensa Nacional está fortaleciendo la Fiscalía General de la República, lo que correspondería a las fiscalías, sedes de la Fiscalía General de la República en Sinaloa y con la presencia de las fuerzas federales”, dijo.

La mandataria aseguró que Sinaloa tiene un pueblo extraordinario y es un gran estado, considerado el “granero” de México. Señaló que las autoridades continuarán protegiendo a las y los sinaloenses siempre: “es muy grave esta estigmatización que se ha hecho de Sinaloa”, lamentó.

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