La selección iraní de futbol aterrizó este domingo por la tarde en Los Ángeles, en la víspera de su debut contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026, un partido marcado inevitablemente por el contexto geopolítico y la guerra en Oriente Medio.

Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán y empezó el conflicto bélico, la duda se instaló sobre si la selección del país persa haría el viaje al territorio de su enemigo.

Estados Unidos rechazó conceder visados a una quincena de integrantes de la delegación, directivos y otros responsables, e Irán decidió cambiar su campamento base durante el torneo, optando por Tijuana (México) en vez de por su primera opción, Tucson (Arizona, Estados Unidos).

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Pero la selección iraní llegó finalmente a suelo estadounidense este domingo a bordo de un vuelo que aterrizó poco después de las 13H00 locales (20H00 GMT), según un periodista de la AFP. Su avión había despegado unos cuarenta minutos antes de Tijuana.

La selección iraní estaba obligada reglamentariamente por la FIFA a llegar como muy tarde el domingo a Los Ángeles, con el fin de cumplir con sus obligaciones mediáticas. Hay prevista una rueda de prensa a las 15H45 (22H45 GMT) en el SoFi Stadium, donde el lunes se disputará el partido contra Nueva Zelanda.

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Empezar en esta Copa del Mundo en "Tehrangeles" -uno de los sobrenombres de Los Ángeles por la importancia de la comunidad iraní- podría parecer una ventaja, pero una parte de la diáspora considera a esta selección un instrumento de propaganda de la República Islámica.

La megalópolis californiana fue escenario de importantes manifestaciones a principios de este año para denunciar la represión contra un movimiento popular en Irán que provocó miles de muertos.

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¿Se detendrá el partido?

Hay nuevos llamados a manifestarse el lunes en Inglewood, alrededor del estadio ultramoderno para 70 mil espectadores, agitando allí la bandera de Irán previa a la Revolución Islámica, la enseña verde, blanca y roja que cuenta además con un león y un sol.

Las protestas de la diáspora podrían incluso llevar al interior del recinto en forma de abucheos al himno, como ocurrió en Catar 2022, lo que hace planear interrogantes sobre el partido.

El ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, avisó ya que Irán vigilará especialmente "banderas y cánticos", amenazando con parar el partido en caso de detectar símbolos hostiles a la República Islámica.

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El sábado, el presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, recordó que la FIFA debe asegurar que solo la bandera iraní en su versión actual de la República Islámica sea visible en los estadios del Mundial.

El reglamento de la FIFA prohíbe todo accesorio de "naturaleza política" en los estadios. Pero su aplicación ha estado sometida a una geometría variable en anteriores ediciones y nadie sabe cómo opositores con entrada para el partido pueden ser tratados en esta ocasión.

Todo ello rodea de una gran tensión este partido en Los Ángeles, uno de los más esperados de la primera fase del torneo.

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Irán debe jugar sus tres partidos del grupo G en suelo estadounidense: el segundo será también en Los Ángeles, el 21 de junio contra Bélgica, y el tercero será en Seattle, frente a Egipto.

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