La fiebre mundialista contagió a la capital, donde el Centro Histórico se convirtió en uno de los principales puntos de venta de jerseys.

El precio varía según el proveedor, pero una playera clon de la Selección Mexicana puede comprarse en 200 pesos. Este costo es hasta 10 veces más barato que el original, cuyo precio alcanza los mil 999 pesos en su modelo de manga corta.

En las tiendas oficiales de Adidas, marca alemana que viste al combinado nacional, el costo del jersey de jugador asciende hasta los 2 mil 999 pesos; incluso, existe la posibilidad de personalizarla con el nombre. Sin embargo, las réplicas no oficiales pueden adquirirse desde 300 pesos. El precio aumenta hasta los 450 pesos si el modelo es de manga larga con “sellos de autenticidad”.

Las playeras estampadas con la técnica de sublimación pueden comprarse desde 60 pesos. Es decir, 50 veces más baratos que los diseños originales. En este caso, el monto también varía según el proveedor que el consumidor encuentre en las calles del “Barrio Bravo” de Tepito, Correo Mayor y José María Izazaga.

El pasado jueves, el Ángel de la Independencia se pintó de playeras verdes y no faltó la venta de mercancía no oficial.

Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina para decomisar productos piratas a través de la “Operación Limpieza”.

[Publicidad]

En el último operativo, realizado el pasado 8 de junio, aseguraron 65 mil 934 piezas en la Plaza Cristal, ubicada en la calle Rodríguez Puebla del Centro Histórico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.