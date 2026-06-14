El vuelo que debía llevar este domingo a la selección uruguaya desde Cancún hasta el aeropuerto de Miami (Florida), donde debutará el lunes en el Mundial 2026, fue aplazado "por problemas ajenos" a la asociación de fútbol del país sudamericano (AUF), según indicó ésta en un comunicado.

La delegación uruguaya tenía previsto volar a las 14H00 locales (19H00 GMT), pero "se atrasó la salida de México" hasta las 16H15, señaló la AUF.

Según medios uruguayos, el retraso se debe a que el avión chárter previsto por la FIFA para el viaje desde México no puede aterrizar en Miami por falta de documentación.

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"El plantel descansa en el hotel", añadió la AUF.

El contratiempo pone en riesgo la rueda de prensa del seleccionador Marcelo Bielsa y un jugador de la selección, prevista esta tarde en Miami, en la víspera del estreno mundialista contra Arabia Saudita en la ciudad floridana.

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La Celeste se preparó para el Mundial en un centro de entrenamiento de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano.