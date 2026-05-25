Los Reyes La Paz, Méx. - Autoridades municipales retiraron lonas y anuncios de venta de terrenos en zonas irregulares del municipio de Los Reyes La Paz para detener la comercialización ilegal en áreas ecológicas y fuera de los límites urbanos autorizados.

La presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, expuso la medida durante la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo. “Mientras los fraccionadores clandestinos colocan las lonas o anuncios en lugares estratégicos de venta de predios, nosotros las quitamos”, afirmó.

La acción busca evitar construcciones en zonas no urbanizables y reducir el crecimiento desordenado.

Guerrero Sánchez invitó a la población a no adquirir terrenos donde no exista claridad sobre la vialidad ni acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje.

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Retiran anuncios de venta ilegal de terrenos en Los Reyes La Paz; buscan frenar asentamientos irregulares. Foto: Especial.

La edil explicó que los compradores terminan por asumir las consecuencias de esa falta de infraestructura, ya que el gobierno local enfrenta limitaciones para extender los servicios de manera inmediata a estas áreas.

La munícipe detalló que los vendedores irregulares operan sin responsabilidad legal y en ocasiones ofrecen el mismo predio hasta tres veces.

Estos terrenos se ubican frecuentemente en laderas de cerros, barrancas y otras zonas de alto riesgo, sin que los lotificadores informen sobre la ausencia de servicios ni los peligros asociados.

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Las autoridades implementaron un programa coordinado con Policía Municipal, Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los operativos se concentran en colonias como Lomas de San Sebastián y Lomas de San Isidro, donde se registra mayor incidencia delictiva, incluida la violencia de género.

Además del retiro de anuncios, se realizan acciones de seguridad conjuntas entre los tres órdenes de gobierno para contener la delincuencia en estas zonas.

El fenómeno de los fraccionamientos irregulares persiste en varios municipios del Valle de México, donde la presión demográfica y la demanda de vivienda empujan a familias de bajos ingresos hacia terrenos de bajo costo, pero alto riesgo.

Retiran anuncios de venta ilegal de terrenos en Los Reyes La Paz; buscan frenar asentamientos irregulares. Foto: Especial.

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En muchos casos, estos asentamientos se establecen en zonas federales, reservas ecológicas o áreas con vulnerabilidad geológica, lo que genera conflictos posteriores por la regularización y el suministro de servicios.

En el Estado de México, dependencias federales y estatales han documentado miles de casos similares en las últimas décadas. Las autoridades locales enfrentan el reto de equilibrar el control territorial con la necesidad habitacional, mientras intentan prevenir que los nuevos compradores hereden problemas estructurales que afectan su patrimonio y seguridad.

“El municipio de Los Reyes La Paz, ha experimentado un crecimiento acelerado en sus periferias. Este proceso genera desafíos en materia de planeación urbana, medio ambiente y seguridad pública. La administración actual insiste en que sólo el respeto a los límites urbanos y la certeza jurídica protegen tanto el patrimonio familiar como el orden territorial del municipio”, dijo la alcaldesa.

dmrr