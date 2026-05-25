Naucalpan, Méx. — "Lo primero que les vamos a pedir es que tengan visa... que no les hayan quitado la visa", señaló Anuar Azar Figueroa, al referirse a los requisitos que deberán cumplir los ciudadanos interesados en competir bajo las siglas del blanquiazul, como parte de la apertura de candidaturas ciudadanas impulsada por el partido.

Esto luego de la firma de un convenio de colaboración entre el Partido Acción Nacional (PAN) del Estado de México y la organización Red Familia-Construir, que estará a cargo de impartir capacitaciones y acciones de formación ciudadana dirigidas a liderazgos sociales.

Anuar Azar señaló que el proyecto busca brindar herramientas a personas con liderazgo en sus comunidades que quieren involucrarse en el servicio público.

“Hay personas que gozan de popularidad en sus colonias, pero no conocen a fondo la responsabilidad de ser servidor público. Este tipo de capacitaciones va dirigido a ellos, a quienes genuinamente tienen liderazgo social, para que midan las consecuencias de sus decisiones y cuenten con herramientas que les permitan no sólo ser líderes populares, sino servidores públicos”, expresó.

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Entre los demás requisitos comentó están los que marca la ley, además de que no cuenten con antecedentes penales, firmas de respaldo, que cuenten con ciertos conocimientos que adquirirán tras los cursos que tomarán.

Las declaraciones ocurren luego de que en semanas recientes se hicieran públicos casos de políticos mexicanos a quienes autoridades de Estados Unidos retiraron la visa.

Entre algunos destaca la gobernadora de Baja California, María del Pilar; Alex Tonatihu Márquez, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas México; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales; Luis Samuel Guerrero, jefe del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Baja California, entre otros.

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