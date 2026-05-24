Después de que el gobierno de Estados Unidos imputó a Raúl Castro por cargos de asesinato, diputados de Morena, integrantes del “Grupo de Hermandad México-Cuba”, cerraron filas con el expresidente cubano y rechazaron la acusación formal en su contra por el derribo de dos aviones estadounidenses el 24 de febrero de 1996.

“La acusación no representa un paso hacia la rendición de cuentas, como menciona el gobierno estadounidense, sino el reforzamiento de actos de coacción política en contra de la soberanía de una nación”, coincidieron los legisladores guindas en un pronunciamiento a nombre de su grupo parlamentario, el cual fue compartido por la Embajada de Cuba en México.

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Christopher Landau, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Archivo

Landau ve “poco honorable” el anonimato guinda

Esta postura desató críticas del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien resaltó el hecho de que el posicionamiento no fue signado por ningún legislador que se responsabilizara directamente por las declaraciones vertidas y el apoyo a un “régimen abiertamente dictatorial”.

Según Landau, en la isla de Cuba no se ha permitido una elección libre en 67 años, lo que ha destruido la economía nacional a tal punto de que se importa hasta el azúcar y la gente “come de los basureros”.

“¿Desde cuándo una dictadura absoluta—que ha durado más de CUATRO VECES la gestión de Pinochet en Chile y que se ha sostenido solamente como parásito a otros países como la URSS y Venezuela—representa la “autodeterminación” y la “dignidad”?”, cuestionó vía redes sociales el funcionario estadounidense.

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De acuerdo con el autoproclamado “Quita visas”, cada persona tiene libre derecho a su opinión, pero consideró “poco honorable” esconderse detrás del anonimato al momento de difundir comunicados como este.

El pronunciamiento inicial de Morena en San Lázaro advirtió que en el año 1996 los argumentos de un supuesto ataque a civiles sirvieron de pretexto para imponer la Ley Helms-Burton, que agravó el sesgo económico de Cuba y profundizó la crisis de su pueblo.

“No aceptaremos la criminalización ni las amenazas de pena de muerte contra íconos revolucionarios que han consagrado su vida por defender la autodeterminación de los pueblos y la dignidad de su nación”, indicó sobre el hermano de Fidel Castro.

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Tras los señalamientos de Landau, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, condenó que el estadounidense se haya referido a la “dictadura sangrienta” de Augusto Pinochet como “gestión”.

“Esa "gestión", según Amnistía Internacional, no un Partido comunista, dejó más de 40 mil personas torturadas, ejecutadas y detenidas, de ellas 1.469 aún no encontradas. Mientras la Revolución Cubana derrocó a una dictadura que asesinó a 20 mil cubanos”, contrastó.

Raúl Castro ondea una bandera nacional cubana durante un desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. Foto: AP

Respaldo a Raúl Castro es a título personal, aclara Morena

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, indicó que los posicionamientos oficiales de su bancada se construyen y emiten conforme a mecanismos establecidos en su Reglamento Interior.

Debido a que el pronunciamiento a favor del expresidente Raúl Castro no se publicó en cuentas oficiales, aclaró que este respaldo sólo corresponde al ejercicio legítimo de libertad de expresión y representación política de grupos de amistad o diputados en lo individual.

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