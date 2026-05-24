La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a políticos y mandos policiales de la entidad, casi un mes después de haber sido acusados por Estados Unidos de nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Acudiré con la frente en alto, dice el gobernador

Aunque Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez no están obligados a acudir, ya que están exentos de esta obligación, de acuerdo con el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que ninguna persona puede negarse a comparecer ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional que lo requiere, salvo el Presidente de la República, gobernadores, secretarios de Estado y legisladores.

La FGR, en un comunicado, indicó que en este caso, en el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, “se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.

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Más tarde, el propio Rocha confirmó el citatorio y aseguró que atenderá el requerimiento formulado por la FGR “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, aseguró.

Antes, desde Sinaloa, donde fue captado el viernes comiendo con su compañero Javier Corral Jurado, el senador Enrique Inzunza Cázarez igualmente confirmó que fue requerido para comparecer y aseguró que acudirá de manera personal y puntual al llamado del Ministerio Público Federal, aunque desde que se conocieron las imputaciones no se ha presentado a laborar al Senado. “Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, señaló el morenista a través de una red social.

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De la misma forma, Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán, aseguró que acudirá al citatorio.

No se precisa fecha para que acuda rocha moya

Si bien la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, no precisó cuándo, dónde, a qué hora acudirán Rocha Moya, Inzunza Cázarez y el resto de los sinaloenses acusados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la Secretaría de Gobernación indicó en un comunicado que los 10 señalados de Sinaloa más el caso de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, acuden en calidad de testigos.

“La Secretaría de Gobernación (Segob) aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”.

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Y es que la FGR sólo refirió que dichas personas fueron requeridas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con “seriedad y exhaustividad” en las diligencias derivadas de la carpeta de Investigación que abrió con motivo de los señalamientos de la justicia estadounidense.

Hay una persecución política: mandataria

A la par del citatorio recibido por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante la mañana de ayer, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, también recibió en Palacio de Gobierno en Chihuahua un citatorio para acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La misma petición también fue formulada al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, para acudir ante la FGR.

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“Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados”, indicó en este caso la FGR.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la cita de la gobernadora sería el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas en la fiscalía.

La gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio, el cual fue recibido por ella misma y afirmó que “aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo”.

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“Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, señaló Maru Campos a los agentes, a quienes les dijo también que entendía que hacían su trabajo.

En el lugar, parte de su equipo que la acompañaba señaló que Campos Galván tiene fuero constitucional e incluso así deberá acudir a la FGR.

“Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la FGR, ni a ningún otro gobernador de este país. Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, agregó Campos Galván y recibió el oficio.

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La gobernadora estaba este sábado en Palacio de Gobierno con parte de su equipo con quien sostuvo una reunión de gabinete.

Se confirmó a EL UNIVERSAL que la declaración sería en la sede de la FGR en Ciudad Juárez, el miércoles a las 10 de la mañana, y está relacionada con el caso del narcolaboratorio y los dos agentes estadounidenses que murieron en el accidente ocurrido el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara. Campos Galván estaba acompañada al momento de recibir el oficio de José Carlos Rivera Alcalá, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, además del secretario Particular, Fernando Álvarez Monje y el abogado Roberto Gil Zuarth.

Mas tarde, la gobernadora posteó un video en sus redes sociales, aseguró que padece una persecución política por parte del gobierno federal. La mandataria refirió que el mediodía de este sábado recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República.

“¿Qué tal? Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber. Sí, la persecución política en mi contra continúa. Y como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad. Hasta donde tope, por nuestro estado y por México”, indicó Campos.

Reacciona Morena

Sobre este tema, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, también respaldó la actuación de la fiscalía. “Reconocemos la actuación de la @FGRMexico para conducir con imparcialidad y conforme a la Constitución los hechos de interés público que actualmente se esclarecen en nuestro país”, publicó en redes sociales.

La dirigente morenista añadió que, “como informó la propia fiscalía, las personas citadas comparecerán en calidad de testigos y las diligencias se realizan con plena sujeción al debido proceso y al marco legal”.

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cdm