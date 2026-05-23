Estados | 23-05-26 | 18:43 | Actualizada | 23-05-26 | 18:43 |

El gobernador con licencia de Sinaloa, aseguró que atenderá el citatorio de la ante las investigaciones derivadas de las acusaciones realizadas por Estados Unidos.

A través de su , Rocha Moya dijo ser "un hombre probo y que no tiene nada que temer."

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"Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer", escribió en la red social.

Este sábado, la FGR dio a conocer que entregó un citatorio al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa, como lo señala la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La Fiscalía General de la República señaló que las comparecencias forman parte de las diligencias ministeriales para recabar información y deslindar responsabilidades, por lo que enfatizó, hasta el momento, las personas citadas acudirán en calidad de testigos.

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cr

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