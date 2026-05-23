El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que atenderá el citatorio de la Físcalia General de la República (FGR) ante las investigaciones derivadas de las acusaciones realizadas por Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Rocha Moya dijo ser "un hombre probo y que no tiene nada que temer."

Lee también Eneyda, hija de Rubén Rocha Moya y presidenta del DIF de Sinaloa, se ausenta de programa "Aguatón"; Yeraldine Bonilla evita hablar del tema

"Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer", escribió en la red social.

Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.



Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026

Este sábado, la FGR dio a conocer que entregó un citatorio al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa, como lo señala la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La Fiscalía General de la República señaló que las comparecencias forman parte de las diligencias ministeriales para recabar información y deslindar responsabilidades, por lo que enfatizó, hasta el momento, las personas citadas acudirán en calidad de testigos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr