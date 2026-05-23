La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para la gobernadora de Chihuahua, Maria Eugenia Campos, y el mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es en calidad de testigos.

"Es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos", dijo en un comunicado.

Afirmó que tal y como lo dio a conocer la FGR, un órgano constitucional autónomo y "cuyas actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político", dijo.

Reacciones divididas por citatorios a mandatarios

En el caso de la mandataria chihuahuense, Maru Campos recibió en Palacio de Gobierno un citatorio para acudir a declarar ante la FGR el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas. De acuerdo con lo informado, la investigación estaría relacionada con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, tema que derivó en la solicitud de comparecencia de autoridades estatales.

Por su parte, la FGR informó que también citó a entrevista a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios señalados y requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de las indagatorias para determinar si existen posibles nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, como se acusó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La Fiscalía señaló que las comparecencias forman parte de las diligencias ministeriales para recabar información y deslindar responsabilidades, por lo que reiteró que, hasta el momento, las personas citadas acudirán únicamente en calidad de testigos.

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Tras darse a conocer la información, el expresidente Felipe Calderón acusó una supuesta persecución política contra la gobernadora panista. “Cobardes e hipócritas: esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen”, escribió en redes sociales.

En contraste, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, respaldó la actuación de la Fiscalía y aseguró que las diligencias se realizan con imparcialidad y conforme a la Constitución. Añadió que México debe conducirse con respeto al Estado de derecho, transparencia y sin privilegios para nadie.

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bmc