La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de citar oficialmente a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso del presunto narcolaboratorio y la presencia de agentes estadounidenses en la entidad, generó reacciones encontradas entre figuras de oposición y legisladores de Morena.

La mandataria estatal confirmó que acudirá a la cita de la autoridad federal. “Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, declaró ante la autoridad federal.

Luego de este citatorio, la FGR informó que también llamó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y otros 8 funcionarios y exfuncionarios acusados por Estados Unidos de nexos con el crimen organizado.

Ariadna Montiel respalda acciones de la FGR

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, también respaldó la actuación de la Fiscalía. “Reconocemos la actuación de la @FGRMexico para conducir con imparcialidad y conforme a la Constitución los hechos de interés público que actualmente se esclarecen en nuestro país”, publicó.

La dirigente morenista añadió que, “como informó la propia Fiscalía, las personas citadas comparecerán en calidad de testigos y las diligencias se realizan con plena sujeción al debido proceso y al marco legal”.

En el mismo mensaje, sostuvo que México “debe protegerse siempre con respeto al Estado de derecho, transparencia y sin privilegios para nadie”, al señalar que el país tiene “profundas raíces de lucha y defensa de la patria”.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, rechazó que exista una persecución política contra la gobernadora y sostuvo que el caso está relacionado con posibles violaciones a la ley. “No es persecución política; es verdad, justicia, soberanía y transparencia”, afirmó.

Hernández Mora aseguró que la gobernadora “permitió la entrada ilegal de agentes de inteligencia extranjera sin permiso y por encima de las leyes mexicanas”, y sostuvo que en Chihuahua hubo una “violación a la Constitución y las leyes”.

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La morenista también acusó al PAN de servir “a élites nacionales y extranjeras” y celebró que “en México nadie está por encima de la ley”. “Todas y todos, sin excepción, estamos obligados a rendir cuentas ante el pueblo y ante la justicia”, agregó.

Respaldan a Maru Campos

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, defendió la actuación de la gobernadora de Chihuahua y afirmó que “destruyó un narcolaboratorio y protegió así la vida y la seguridad de miles de familias Chihuahuenses y de personas en México y Estados Unidos”.

La legisladora panista destacó que, pese a contar con fuero constitucional, Maru Campos aceptó acudir a la Fiscalía. “Da la cara de manera frontal porque sabe que está del lado de la LEY Y DE CHIHUAHUA”, sostuvo.

López Rabadán también rechazó las comparaciones entre Chihuahua y Sinaloa. “Tratar de equiparar la situación de Sinaloa y Chihuahua ofende a la inteligencia de los mexicanos. No somos iguales”, escribió.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Felipe Calderón, quien acusó una supuesta persecución política contra la gobernadora panista. “Cobardes e hipócritas: esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen. Las instituciones al Servicio de la Delincuencia, no de los ciudadanos. ¿qué más prueba quieren que eso? Bravo @MaruCampos_G ! gobernadora valiente”, escribió.

cobardes e hipócritas: esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen. Las instituciones al Servicio de la Delincuencia, no de los ciudadanos. ¿qué más prueba quieren que eso? Bravo @MaruCampos_G ! gobernadora… https://t.co/tgxEmtcbsm — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) May 23, 2026

También expresó su respaldo el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera. “Nuestra respuesta ante la persecución en contra de nuestra Gobernadora @MaruCampos_G. Cuentas con todo el apoyo de @AccionNacional y miles de Chihuahuenses libres y valientes”, publicó el líder de Acción Nacional.

“Con esta acción ya queda absolutamente claro que este gobierno ha optado por la persecusión política de sus opositores” afirmó en un video adjunto.

Nuestra respuesta ante la persecución en contra de nuestra Gobernadora @MaruCampos_G. Cuentas con todo el apoyo de @AccionNacional y miles de Chihuahuenses libres y valientes. pic.twitter.com/vZ1W6wNErx — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 23, 2026

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Al respaldo, se sumó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien calificó el caso como un “descarado y cínico embate” y acusó al gobierno federal de encubrir a perfiles ligados al crimen organizado. “El único escenario en el que tiene lógica perseguir a quien combate al crimen organizado y darle impunidad a quienes forman parte de él, es en el de un narcogobierno”, sostuvo.

“México tiene que mirar con lupa lo que está pasando”. En su mensaje, añadió: “¡Maru, no estás sola! A los priistas no nos tiembla la mano para defenderte con firmeza”.

Todo nuestro respaldo y apoyo a la Gobernadora de Chihuahua @MaruCampos_G, ante el descarado y cínico embate del narcogobierno de MORENA. El acoso y la persecución política de los que es víctima desde el poder revelan la verdadera vocación de quienes hoy ostentan el gobierno. Se… pic.twitter.com/Kfv18VfOR3 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 23, 2026

Críticas contra la gobernadora

Desde Morena, la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, celebró la citación de la FGR y cuestionó el actuar de la mandataria estatal. “¡Gran noticia para Chihuahua! La Gobernadora es citada a declarar por la FGR: y esta vez no podrá mentir ni evitar dar las explicaciones necesarias, como hizo con el Congreso Local, el Senado, o con sus periodistas amigos. La verdad y la justicia tardan pero llegan”, señaló.

¡Gran noticia para Chihuahua!



La Gobernadora es citada a declarar por la FGR: y esta vez no podrá mentir ni evitar dar las explicaciones necesarias, como hizo con el Congreso Local, el Senado, o con sus periodistas amigos.



La verdad y la justicia tardan pero llegan. — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) May 23, 2026

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