Culiacán, Sin. - A diferencia de los anteriores programas del Aguatón para recaudar agua envasada para distribuirla entre la población que padece sequía, en el evento de este año no estuvo presente la presidenta del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

En el evento que estuvo presidido por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, la acompañó la directora del DIF, Mercedes Ibarra Medina, sin que se dieran mayores explicaciones de la ausencia de la hija del mandatario estatal con licencia, pese a que este programa es impulsado por el organismo que ella preside.

Sobre la inasistencia de Eneyda Rocha al evento, en el que se recaudará un millón 221 mil 122 litros de agua envasada, la gobernadora interina no dio mayores detalles y solo se concentró en convocar a la sociedad y a los empresarios a sumarse a los donativos en especie o en efectivo para este programa social.

Rocha Ruiz tuvo su última presentación pública en la celebración del Día del Niño. | Foto: Captura de pantalla (celebración de la niñez sinaloense).

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Rocha Ruiz, la última vez que tuvo una presentación pública, fue la tarde del jueves 30 de abril, en la explanada de Palacio de Gobierno, durante la celebración de los festejos del Día del Niño, en donde se instalaron juegos mecánicos y un escenario para los eventos musicales y la presentación de la artista infantil Luli Pampin.

Para montar toda la estructura para esta fiesta infantil, la cual fue presidida desde uno de los balcones de Palacio de Gobierno por Rocha Moya, las actividades administrativas fueron concluidas a la una de la tarde porque los burócratas y personas de confianza concluyeron a esa hora sus actividades laborales.

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JACL/cr