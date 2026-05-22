Culiacán. - Tras una agresión a elementos de la Guardia Nacional en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, lo que originó el cierre temporal de la caseta de cobro y la circulación, se desplegó un operativo en el que se localizó un campamento clandestino donde se aseguró artefactos explosivos y armas.

Los elementos del ejército que participaron en el operativo de búsqueda del grupo armado que atacó a los elementos federales en una de las comunidades de Escuinapa, descubrieron un campamento improvisado de resguardo de miembros de la delincuencia organizada por lo que procedieron a destruirlo.

En ese lugar se encontraron 120 artefactos explosivos improvisados, tres rifles automáticos, 14 cargadores abastecidos y equipo táctico, por lo que una célula militar especializada en manejo de explosivos procedió a su destrucción en forma controlada.

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en el ataque a elementos de la Guardia Nacional que forman parte de una de las Bases de Operaciones, no hubo personas heridas, ni detenidas, ya que los agresores lograron huir del lugar.

Según los datos que se conocen, el personal de las Fuerzas Armadas que circulaba por la carretera Mazatlán-Tepic para atender reportes de disparos en un poblado cercano de Escuinapa fueron blanco de disparos, por lo que estos respondieron el fuego.

La confrontación con el grupo delictivo originó que el personal de la caseta de peaje de Escuinapa cerraran sus actividades en forma temporal y la circulación quedó interrumpida, como medida preventiva hasta que cesó el enfrentamiento en el que no se reportaron personas heridas, muertas o detenidas.

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