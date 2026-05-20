Más Información

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de Morelos, señala FGR; revela que financió campañas y cooptó funcionarios

Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de Morelos, señala FGR; revela que financió campañas y cooptó funcionarios

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

Culiacán, Sin. - La licencia sin goce de sueldo que solicitó el , para atender las acusaciones que pesan en su contra de parte de autoridades de , por ley, no puede ser mayor a seis meses, por lo que una vez pasado ese lapso de tiempo, él tendrá que renunciar.

Lo anterior fue explicado por la , quien dijo tener conocimiento de que el funcionario con licencia se encuentra en y atiende sus asuntos de tipo legal.

Aclaró que no tiene comunicación con él y declinó emitir mayores comentarios sobre la situación de este, con relación a las imputaciones del Departamento de Justicia de la Unión Americana, de tener presuntamente nexos con la delincuencia organizada, puesto que tiene que ser respetuosa de los debidos procesos.

Lee también

La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien dijo tener conocimiento de que el funcionario con licencia se encuentra en Sinaloa. Foto: Especial
La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien dijo tener conocimiento de que el funcionario con licencia se encuentra en Sinaloa. Foto: Especial

Sánchez Kondo externó que desde el pasado día cinco de mayo, el vicefiscal solicitó una licencia sin goce de sueldo para separarse del cargo y, de acuerdo a la ley, la separación temporal no puede exceder de los seis meses, por lo que una vez pasado este periodo de tiempo, si él no resuelve su situación, tendrá que renunciar.

El martes cinco de mayo, se comunicó que el vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra, uno de los acusados por Estados Unidos, con vínculos con la delincuencia organizada, presentó solicitud de licencia, sin goce de sueldo, para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes.

A través de un breve comunicado emitido por el Órgano Autónomo de Sinaloa, citó que dicha solicitud de licencia se encuentra sustentada en las leyes nacionales y en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Lee también

La solicitud de licencia de Dámaso Castro fue presentada horas después de que Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado, diera a conocer que evaluaba si éste se mantendría en el cargo o era necesario separarlo para no entorpecer las investigaciones federales que se han abierto sobre este caso.

La funcionaria que asistió como invitada a la conmemoración de la Batalla de Puebla que tuvo lugar en la Novena Zona Militar indicó que se mantiene atenta a la evolución de las investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía General de la República, para determinar si es conveniente que el vicefiscal Castro Zaavedra tenga que separarse del cargo.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]