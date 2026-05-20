Culiacán, Sin. - La licencia sin goce de sueldo que solicitó el Vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra, para atender las acusaciones que pesan en su contra de parte de autoridades de Estados Unidos, por ley, no puede ser mayor a seis meses, por lo que una vez pasado ese lapso de tiempo, él tendrá que renunciar.

Lo anterior fue explicado por la fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien dijo tener conocimiento de que el funcionario con licencia se encuentra en Sinaloa y atiende sus asuntos de tipo legal.

Aclaró que no tiene comunicación con él y declinó emitir mayores comentarios sobre la situación de este, con relación a las imputaciones del Departamento de Justicia de la Unión Americana, de tener presuntamente nexos con la delincuencia organizada, puesto que tiene que ser respetuosa de los debidos procesos.

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La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien dijo tener conocimiento de que el funcionario con licencia se encuentra en Sinaloa. Foto: Especial

Sánchez Kondo externó que desde el pasado día cinco de mayo, el vicefiscal solicitó una licencia sin goce de sueldo para separarse del cargo y, de acuerdo a la ley, la separación temporal no puede exceder de los seis meses, por lo que una vez pasado este periodo de tiempo, si él no resuelve su situación, tendrá que renunciar.

El martes cinco de mayo, se comunicó que el vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra, uno de los acusados por Estados Unidos, con vínculos con la delincuencia organizada, presentó solicitud de licencia, sin goce de sueldo, para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes.

A través de un breve comunicado emitido por el Órgano Autónomo de Sinaloa, citó que dicha solicitud de licencia se encuentra sustentada en las leyes nacionales y en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

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La solicitud de licencia de Dámaso Castro fue presentada horas después de que Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado, diera a conocer que evaluaba si éste se mantendría en el cargo o era necesario separarlo para no entorpecer las investigaciones federales que se han abierto sobre este caso.

La funcionaria que asistió como invitada a la conmemoración de la Batalla de Puebla que tuvo lugar en la Novena Zona Militar indicó que se mantiene atenta a la evolución de las investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía General de la República, para determinar si es conveniente que el vicefiscal Castro Zaavedra tenga que separarse del cargo.

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