Culiacán. - Una nueva jornada de extrema violencia se vivió en varios sectores de la capital del estado con siete nuevos asesinatos de personas del sexo masculino. En dos casos a las víctimas les colocaron cartulinas con mensajes de intimidación, cuyos textos no se dieron a conocer.

A un costado de la autopista Benito Juárez, en la jurisdicción de la sindicatura de Aguaruto, fue encontrado el cuerpo de un hombre de complexión robusta el cual vestía pantalón de mezclilla, camiseta y calcetines de marca y presentaba varios impactos de bala. A esta persona sus homicidas le colocaron una cartulina con un mensaje.

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En una de las calles de la colonia Emiliano Zapata, cerca de un canal pluvial, fue encontrada una persona del sexo masculino asesinada a balazos la cual tenía las manos atadas y lo cubrieron con una colcha y le colocaron una cartulina con un mensaje de intimidación.

Los vecinos de la avenida Coronel José Rentería que descubrieron muy temprano el cuerpo dieron aviso a las líneas de emergencia, por lo que elementos de las policías municipal y estatal preventiva resguardaron el lugar.

Foto: Cortesía

El encargado de atender a los clientes en un expendio de cerveza, ubicado sobre la avenida de las Torres y la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Renato Vega, de nombre José Manuel “N” de 42 años fue asesinado de varios disparos dentro del negocio. Sus atacantes lograron huir del lugar.

Dos jóvenes que viajaban en un vehículo Volkswagen GTI de color gris oscuro, por la avenida Constituyentes de la colonia el Palmito, fueron interceptados por personas armadas con rifles automáticos, los cuales les dispararon en repetidas ocasiones.

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Las víctimas quedaron muertas dentro de la unidad deportiva que presentó varios impactos en su chasis y cristales sin que las autoridades hayan dado a conocer sus posibles identidades, solo se reveló que se trata de dos jóvenes.

En una residencia, ubicada por la calle Monte Sinaí del fraccionamiento Santa Roció, en la capital del estado, dos personas originarias del Estado de México fueron privadas de la vida de varios disparos por personas desconocidas.

Las víctimas, con residencia temporal reciente en esta ciudad, fueron identificadas como José Rey “N” de 42 años y Julio César “N” de 50 años, uno de ellos quedó muerto fuera de la residencia y el otro en el interior.

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