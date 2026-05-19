Culiacán, Sin a 19 de mayo. - En la zona serrana de Badiraguato, elementos del Ejército fueron atacados por un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión y lograron detener a un civil, al que le aseguraron cinco armas de fuego, mil 231 cartuchos útiles, tres kilos de una yerba seca con las características de la marihuana.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que una vez que controlaron la situación los militares, estos, detuvieron a un civil de apariencia joven, el cual tenía cinco armas largas, 37 cargadores y mil 231 cartuchos útiles.

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Comando ataca a elementos del Ejército en Badiraguato, Sinaloa; detienen a sujeto a quien le aseguran armas, drogas y explosivos. Foto: Especial.

Además, se le encontró cuatro artefactos explosivos, siete chalecos tácticos, 13 uniformes tácticos, tres kilos de una yerba verde, con las características de marihuana, cuatro kilos de semilla, presuntamente de marihuana y una camioneta.

Sobre el resto de los atacantes, estos no fueron localizados, pese al operativo que se desplegó por el personal militar en la sierra de Badiraguato, por lo que el detenido con armas, cargadores, cartuchos y otros artefactos fueron puestos a disposición del ministerio público federal.

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