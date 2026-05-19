Hermosillo, Sonora. - El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que la entidad registró una reducción histórica del 62% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2021 y abril de 2026.

Al inicio de la administración estatal se registraban 4.87 homicidios diarios y al cierre de abril de 2026 la cifra descendió a 1.83, lo que representa tres asesinatos menos por día.

En conferencia de prensa el mandatario destacó que Sonora pasó del cuarto lugar nacional en homicidios dolosos al sitio 14, resultado de la estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

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Durazo Montaño señaló que uno de los pilares de la estrategia ha sido el fortalecimiento de la Policía Estatal.

“Empezamos con 850 elementos y hoy tenemos alrededor de 2 mil policías estatales, además de más de 700 patrullas nuevas en todo el estado”, indicó.

El gobernador destacó que la Universidad de la Seguridad Pública ha permitido graduar mil 633 cadetes que se han integrado a corporaciones estatales y municipales.

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Añadió que actualmente 425 cadetes se encuentran en formación y existen mil 456 solicitudes de ingreso a la institución.

En cuanto a delitos de alto impacto, las autoridades reportaron una reducción de 18% en secuestro extorsivo y 35% menos en extorsión, comparando el periodo de enero a abril de 2025 con el mismo lapso de 2026.

También se registró una disminución de 30% en robos con violencia.

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Entre los delitos con mayores reducciones destacan el robo a negocio con violencia, con 59% menos; robo a transeúnte, con 45%; robo a casa habitación, con 30%; y robo de vehículo, con 19%.

Las autoridades estatales también informaron una disminución de 44.5% en feminicidios entre 2021 y el cierre de 2025.

En la conferencia participaron además el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Braulio Navarrete, y representantes del Gabinete de Seguridad Estatal.

dmrr