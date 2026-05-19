Aguascalientes, Ags.- Un hombre identificado como Héctor pasará toda su vida en prisión en un penal de Aguascalientes, por una sentencia condenatoria de 200 años de cárcel impuesta por un juzgador penal que lo encontró culpable de los delitos de robo calificado y secuestro exprés.

En 17 de abril de 2022 el sentenciado, junto con varios más, participaron en un robo con violencia a la tienda Bodega Aurrera ubicada en el fraccionamiento El Puertecito de la Virgen, en el municipio de San Francisco de los Romo.

En ese momento, el establecimiento se encontraba cerrado al público, las víctimas iniciaban sus actividades diarias, cuando fueron sorprendidas por los agresores, quienes ingresaron portando armas de fuego, amagándolas y golpeándolas para someterlas.

Los sujetos amenazaron con sus armas a tres trabajadores y los retuvieron contra su voluntad en el interior del establecimiento, con la finalidad de cometer el robo.

Lee también Fiscalía de Michoacán destaca captura de “La Galleta”, operador de Los Templarios en Pátzcuaro; está relacionado con diversos delitos

En septiembre del año 2024, un tribunal de enjuiciamiento dictó la primera resolución condenatoria pero únicamente por el delito de robo; sin embargo, el fallo se apeló en segunda instancia y gracias al trabajo jurídico y de litigación estratégica de la fiscalía, también se logró acreditar el delito de secuestro exprés con una condena ejemplar.

La FGE explicó que, en los hechos, los ladrones se apoderaron de dinero en efectivo, monederos y teléfonos celulares de las víctimas, además de equipos de telefonía celular, tabletas electrónicas, computadoras portátiles, memorias USB y distintos dispositivos de almacenamiento propiedad de la empresa afectada.

La Fiscalía del Estado detalló que, tras la denuncia de los hechos, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación, con una serie de indagatorias que permitieron reunir datos de prueba para el esclarecimiento del caso.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal desarrollaron labores de campo y análisis de información que resultaron fundamentales para identificar y ubicar al responsable, mientras que personal pericial realizó diversos dictámenes científicos y técnicos que fortalecieron la teoría del caso presentada ante la autoridad judicial.

dmrr/cr