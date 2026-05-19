Guanajuato, Gto. - Las olas de calor de la presente temporada provocaron un incremento del 8 por ciento de personas con intoxicación por picaduras de alacrán que requirieron atención en instituciones públicas de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato informó que en mayo se han registrado temperaturas que van de los 37 a los 40 grados centígrados en diversos municipios de la entidad, por lo que emitió recomendaciones para evitar golpes de calor, como los registrados en los últimos días.

El titular de la Secretaría de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá, informó que en 2026 han brindado 15 mil 362 atenciones por picadura de alacrán en las unidades médicas, contra 14 mil 231 otorgadas en el mismo periodo de 2025, es decir, más de mil casos de personas agredidas entre un año y otro.

En caso de ser víctima de un arácnido por picadura, las personas deben acudir de inmediato a los centros de salud y hospitales de la SSG en los 46 municipios guanajuatenses para recibir atención médica oportuna y, en caso de ser necesario, la aplicación del suero antialacránico.

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Afirmó que se tiene suficiente abasto del suero antialacránico en toda la red estatal de salud.

Entre los síntomas de alerta por picadura destacan dolor intenso en la zona afectada, hormigueo, sensación de cuerpo extraño en la garganta, salivación excesiva y visión borrosa.

El doctor Cortés Alcalá dijo que no se debe recurrir a remedios caseros ni a la automedicación, ya que estas prácticas pueden retrasar el tratamiento adecuado y poner en riesgo la salud de las personas.

Pese al aumento de víctimas de los alacranes, afirmó que esto no representa una situación de alerta para la entidad; empero, sugirió fortalecer las medidas preventivas dentro y fuera del hogar.

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Pese al aumento de víctimas de los alacranes, afirmó que esto no representa una situación de alerta para la entidad. | Foto: Archivo | El Universal.

“La principal recomendación es mantener limpios los espacios en las viviendas, revisar rincones y áreas de almacenamiento para detectar posibles refugios de alacranes, además de realizar fumigaciones periódicas que contribuyan a disminuir la presencia de estos arácnidos”, acotó.

Mencionó la conveniencia de instalar mosquiteros, sacudir ropa, zapatos y cobijas antes de utilizarlos, eliminar escombros, madera, piedras y cacharros acumulados en patios, jardines y azoteas que puedan servir como refugio para los alacranes.

Destacó la conveniencia de resanar grietas en muros y paredes, así como de pintar superficies con colores claros para facilitar la detección de estos animales.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente señaló que se han registrado temperaturas significativamente elevadas en distintos puntos del estado:

En la cabecera municipal de Xichú la máxima de 40 grados; en el municipio de Abasolo de 39.1; en Pénjamo de 38 grados y de 37 en Cuerámaro, Irapuato y Jaral del Progreso.

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Conminó a la gente a beber agua de manera constante, evitar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación y el calor son más intensos, vestir ropa ligera en colores claros, gorras, sombreros y protectores solares (mínimo FPS 15).

En el tema de seguridad, hizo un llamado a no dejar personas o mascotas dentro de vehículos estacionados bajo el sol, ya que la temperatura interna puede incrementarse en pocos minutos. Asimismo, prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores o con enfermedades crónicas, al ser más vulnerables al golpe de calor.

Ante síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, náuseas o desorientación, buscar atención médica inmediata.

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JACL/cr