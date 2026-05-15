León, Gto.- Cinco jóvenes fueron asesinados por hombres armados en una vivienda de la colonia Cumbres La Gloria, en la ciudad de León, Guanajuato.

La tarde de este viernes 15 de mayo, vecinos de la calle Urko Norte alertaron a las autoridades de Seguridad sobre la presencia de una persona lesionada en un inmueble.

Al llegar, los elementos de seguridad encontraron cinco personas que tenían heridas producidas por armas de fuego.

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Paramédicos acudieron para brindar atención prehospitalaria a las víctimas, pero ninguna de ellas tenía signos vitales.

En el lugar, elementos de seguridad comentaron que las cinco personas fallecidas son hombres, la mayoría de entre 17 y 21 años de edad, aproximadamente.

Presentaban lesiones en diversas partes del cuerpo y en la cabeza.

Vecinos que se acercaron al perímetro mencionaron haber escuchado disparos durante la madrugada y mañana de hoy.

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Los oficiales primeros respondientes montaron un cerco en la cuadra de los números 200, casi esquina con la calle Cumbre Arcano, para la preservación de la escena de la masacre.

Las autoridades han mantenido reserva del caso, sin que se tengan hasta ahora personas detenidas.

Peritos levantaron los cuerpos para llevarlos al Servicio Médico Forense en la capital del estado.

Hasta el momento, la zona continúa bajo resguardo de las autoridades policiales.

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JACL/cr