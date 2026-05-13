Guanajuato.- Ante el amago de Morena de promover el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la mandataria guanajuatense Libia Dennise García le hizo un reconocimiento público por su trabajo para devolver la paz y la tranquilidad de las familias de aquella entidad.

En un video que transmitió en sus redes sociales, García Muñoz Ledo expresó su respaldo a su homóloga.

“Si hay algo que le da esperanza a nuestra gente es saber que tiene autoridades que trabajan por lo que verdaderamente le importa a las familias de nuestro país y de nuestros estados: la seguridad, la educación y la salud, por eso es que hoy le quiero mandar un abrazo con todo mi cariño a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos”.

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Enfatizó que Maru Campos es una gobernadora comprometida con su gente, “que está trabajando todos los días por devolverle la paz y la tranquilidad a las familias de Chihuahua”.

Expresó un abrazo desde Guanajuato para su igual panista.

Libia Dennise García Muñoz Ledo difundió el mensaje luego de que la lideresa nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunciara que se impulsará un juicio de desafuero y una marcha contra Maru Campos, por la investigación de los agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en esa entidad.

Posicionamiento de la gobernadora @LibiaDennise respecto al caso en #Chihuahua y en respaldo a la gobernadora @MaruCampos. pic.twitter.com/pXF7V70vI5 — Gobernador@s del PAN (@GOAN_MX) May 13, 2026

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