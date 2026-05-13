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La presidenta afirmó que no intervino y que fue decisión exclusiva de Morena convocar a una marcha y solicitar juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos (PAN) por la presencia de elementos de la CIA en un operativo de seguridad en ese estado.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró en conferencia de prensa que Morena tiene autonomía para desarrollar sus actividades, y que ella se enteró de esta convocatoria ayer por la noche.

“Es decisión de Morena. Nosotros no intervenimos en eso, es una decisión del partido político que decide. Incluso, yo me enteré ayer en la noche que estaban convocando, o sea, no no hay relación en ese sentido. Morena tiene autonomía para desarrollar sus actividades”.

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En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la Fiscalía General de la República () es quien investiga la presencia de elementos de la CIA en un operativo de seguridad en Chihuahua.

“No me corresponde a mí decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado. Eso lo tiene que decir la Fiscalía”, agregó.

Ayer, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, anunció la presentación de un juicio político y movilizaciones contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos por desacatar la Constitución en el caso de los agentes de la CIA.

em/apr

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