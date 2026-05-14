Guanajuato, Gto.- El gobierno municipal detectó a 30 niños y niñas como presuntas víctimas de explotación infantil por sus propios padres.

En un operativo, la Procuraduría Auxiliar de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA), el Sistema DIF Municipal, la Subsecretaría de Prevención y Fiscalización constataron que las probables víctimas son trasladadas a esta capital desde Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y otros municipios.

Esos niños, niñas y adolescentes trabajan en las calles de la ciudad sin supervisión.

El Gobierno Municipal informó que desplegó un operativo para detectar y prevenir casos de presunta explotación infantil.

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“Esta estrategia busca no solo retirar a los menores en situación de riesgo, sino también intervenir con sus familias para evitar reincidencias y que las y los menores de edad sean víctimas de algún tipo de delito”, aseguró.

Explicó que el DIF ha recibido diversos reportes y denuncias de casos de presunta omisión de cuidados y explotación infantil, que se refleja en la presencia de niñas, niños y adolescentes pidiendo dinero u ofreciendo algún producto, sobre todo en las calles del Centro de la ciudad.

Expuso que se ha detectado que son los propios padres de familia quienes envían a las niñas y niños a realizar estas prácticas en la vía pública para obtener ingresos.

En el operativo identificaron a siete niños y niñas de tres familias provenientes del municipio de San Miguel de Allende.

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De acuerdo a los protocolos y para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, la PAPNNA realizará un diagnóstico de vulneración sobre las condiciones en las que se encontraron a los menores y las medidas que se habrán de tomar para garantizar sus derechos.

Una vez que se tenga el diagnóstico, se dará vista a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que canalice los casos a las procuradurías auxiliares de los municipios para la atención y seguimiento.

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