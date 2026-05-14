Amnistía Internacional lamentó el asesinato de Patricia Acosta y Katia Jáuregui, madre y hermana de Miguel Ángel Jáuregui, desaparecido en 2024, e integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en Salamanca, Guanajuato.

Dicha organización no gubernamental advirtió en un comunicado que con estos crímenes suman al menos 38 personas buscadoras asesinadas en México desde 2011, en medio de un contexto de violencia y riesgo constante para quienes participan en labores de búsqueda de familiares desaparecidos.

Reiteró lo expuesto en su informe "Desaparecer otra vez", en el cual señala la obligación urgente de los gobiernos federal y local de garantizar la seguridad de las mujeres buscadoras, quienes enfrentan agresiones y represalias por parte de los perpetradores de desapariciones, tanto por su labor como defensoras de derechos humanos como por su condición de mujeres.

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Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato para investigar los asesinatos con perspectiva de género y considerando la labor de las víctimas como defensoras de derechos humanos.

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